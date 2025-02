東京ドームとその他周辺施設を舞台に1月27日〜2月2日の1週間、LAPONEグループ所属アーティスト5組の合同イベント<LAPOSTA 2025 Supported by docomo>が行われた。本公演は、ボーイズグループJO1、INI、DXTEENが所属する「LAPONE ENTERTAINMENT」、ガールズグループME:I、IS:SUEが所属する「LAPONE GIRLS」の合同ライブ。ファンミーティングやメンバープロデュースのソロステー ジ、5組とゲストアーティストによる東京ドームでのライブでは約18万人を動員。アトラクションやフードメニューのコラボの他にもさまざまな企画を実施し、東京ドームシティ史上過去最大規模のコラボレーションイベントとなった。

◆ ◆ ◆5組が大航海に出るようなムービーが流れると、観客から待ちきれないとばかりに大歓声が響きます。スタートはME:I の「想像以上 (ME:I Ver.)」。ステージ上部からME:Iメンバーが横一列に並び登場すると、一人一人が華々しいオーラを放ちながらメインステージへと降り立つ。オープニングでは各グループが自身の楽曲を披露し、勢いよくライブ の幕を開いた。DXTEEN「Dance On Open World」、INI「Rocketeer」、IS:SUE「Breaking Thru the Line」、そしてJO1の「無限大」まで間髪いれずに畳み掛け、最後は全員がステージに集結。オーディエンスのボルテー ジは急上昇。最初の挨拶では、<LAPOSTA>初参加となるME:IのMOMONAが「最後の1秒まで全力で楽しんで、完全燃焼したいと思います!」、IS:SUEのNANOが「まだ少し緊張しているんですが、会場全体の熱気を感じながらIS:SUEパワー全開で駆け抜けていこうと思います!」と意気込みを宣言。続いてJO1、INI、DXTEENが、昨年発表された <LAPOSTA>のテーマソング「LOVE ALL STAR」をパフォーマンスする。「次はLAPONE GIRLS!」とバトンを受け取ると、ME:IとIS:SUEが『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』のテーマソング「LEAP HIGH! 〜明日へ、めいっぱい〜」を一緒に披露した。彼女たちの原点となるオーディションを思い返して、胸を熱くするファンの姿も多くみられた。ここからはグループごとの個性が発揮される単独ステージへ。DXTEENは持ち前のフレッシュな魅力を全開に放ち、リーダーの谷口太一が振付制作に参加した「Handle」ではワイルドな表情も見せる。自己紹介では、実家がお寺の寺尾香信が「あなたの心に南無阿弥陀仏!」とはつらつと挨拶して観客のハートをつかみ、田中笑太郎はクマ、谷口は恐竜と、腰に下げたぬいぐるみをかわいらしくアピール。そしてグループ初のドラマ主題歌となる「Good Vibes」を爽やかに届けた。続いては昨年6月にデビューしたばかりのIS:SUE。迫力のパフォーマンスと力強い歌唱で、会場をみるみる虜にしていく。MCでは、東京ドームの大舞台に立つことへの感謝の思いを真摯にコメント。「THE FLASH GIRL」では、YUUKIのフロアを使ったダイナミックな踊りに始まるパワフルなダンスブレイクを盛り込み、大歓声を起こした。ゲストとして、31日公演にはZEROBASEONE、1日公演にはizna、Kep1erが出演。デニムの衣装で揃えた ZEROBASEONEは、日本デビュー曲「ゆらゆら−運命の花-」や、リリースしたばかりのJAPAN 1stEP『PREZENT』のタイトル曲「NOW OR NEVER」などを披露。TVアニメ「ポケットモンスター」のOPテーマ「Only One Story」では、花道を練り歩いて笑顔を振りまいた。昨年11月にデビューしたばかりのiznaは、デビュー曲「IZNA」はもちろん、「DRIP」「IWALY(izna Ver.)」といったオーディション『I-LAND2:N/a』時代の楽曲も披露して沸かせていく。高身⻑を生かした新人らしからぬダイナミックなパフォーマンスが魅力だが、MCではかわいらしく挨拶し、ギャップでも魅了する。そして昨年、7人体制で新たなスタートを切ったKep1erは、「MVSK (Japanese ver.)」で凛々しくステージをスタート。全世界で大ヒットを飛ばしたデビュー曲「WA DA DA (Japanese ver.)」では観客も一緒に歌って大盛り上がり。メンバーはまだまだ足りないとばかりにパワフルな声で煽り、ドームを掌握した。優しいピンクの衣装でステージを華麗に染めたME:Iはフロートに乗って登場し、元気いっぱいに「&ME (ME:I Ver.)」を歌いながらアリーナ外周を回っていく。そしてデビュー曲「Click」、弾けるようなサマーソング「Hi-Five」と続けて明るいエネルギーを届けた。ディズニー映画『モアナと伝説の海2』の日本版エンドソング「ビヨンド 〜越えてゆこう〜」では雰囲気を一変。壮大なサウンドに力強い歌声を響かせ、終盤のAYANEの見事なロングトーンには大歓声が。ME:Iの表現の幅広さを存分に示した。胸にINIと刻まれたブルーのジャケットで揃えたINIは、バックステージ側のベンチからサプライズ登場。エネルギッシュな 「MORE」で幕を開き、観客のボルテージを一気に引き上げていく。西洸人がかけていたサングラスを外し挑発的な表情を見せると、会場から大きなどよめきが。パワフルな楽曲「DROP」では、力強い歌声と気迫溢れるパフォーマンスで観客を圧倒。ラストの「WMDA(Where My Drums At)」では炎が噴き上がる中、ドーム全体に響き渡る歌声と今回新たに披露したダンスブレイクで魅了した。INIメンバーが1人ずつ鏡扉に入ると、入れ替わるように真っ赤な衣装に身を包んだJO1がステージへ登場。「ICY」「Phobia」を連続で披露し、儚く上品ながらも完成されたパフォーマンスを、観客は食い入るように見つめる。「ICY」ではキリングパートで白岩瑠姫が手袋を噛むような仕草をして視線を引き込み、ドーム全体が揺れるほどの歓声が響きわたる。MCでは河野純喜が5グループ全てのファンネームを呼びかけ盛り上げます。2024年末の『NHK紅白歌合戦』 や『輝く!日本レコード大賞』でも披露した「Love seeker」ではオーディエンスから大きな掛け声が起こり、会場が一体に。そして「JOin us!!」で場内はハッピーなムードに包まれ、前半戦を終えた。後半戦は、<LAPOSTA>ならではの豪華なコラボステージの連続。「Switch&Match!」と題した企画では、3グループが楽曲を入れ替えてパフォーマンス。ME:IはINI「Brighter」とJO1「OH-EH-OH」を披露し、普段はなかなか見られない勇ましいパフォーマンスに歓声が止まない。さらにINIはME:Iの「Click」、JO1はME:Iの「Cookie Party」をかわいらしさ全開で歌って踊り、まさかのレアなステージに観客は大興奮。そして各グループのメンバーをシャッフルしたユニットステージへ。まずは與那城奨(JO1)、木村柾哉(INI)、谷口 太一(DXTEEN)、MOMONA(ME:I)、NANO(IS:SUE)のリーダー5名がポップアップで登場。リーダーならではの貫禄でJO1の「GrandMaster」を堂々とパフォーマンスし、このあとの闘いの火蓋を切った。さらにメン バーを宝石になぞらえた5組に分け、<LAPOSTA>でしか見られない組み合わせのステージが展開されていく。清涼感溢れるメンバーが揃った“Pearl Grace”は、さわやかなDXTEEN「Brand New Day」とミステリアスなJO1 「SuperCali」という、印象の違う2曲をパフォーマンス。「SuperCali」では魔法陣のような難度の高いフォーメーションを 見事に作り上げた。パワフルかつ洗練されたメンバーが集まる“Diamond Brilliance”は、JO1「Trigger」とINI 「10 THINGS」を披露。「Trigger」では西洸人(INI)が、川西拓実(JO1)へのリスペクトを込めて「楽しめよ?」と定番の煽りを繰り出す。ME:IとIS:SUEは、“エモい”楽曲を2つのユニットに分かれて披露。可愛らしく輝く“Emerald Spark”は「CHOPPY CHOPPY」、艶やかに魅了する “Sapphire Mystique”は「TOXIC」と、『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』での課題曲を息ぴったりにパフォーマンスし、会場を沸かせた。「CHOPPY CHOPPY」では、RINO (IS:SUE)の突き抜けるような高音パートに大きな歓声が起こっていた。そして凛々しい風格を纏う“Ruby Flame”は、INI「LOUD」と「BOMBARDA」を披露。「BOMBARDA」の終盤で は池粼理人(INI)の「全員出てこいや!」という叫びに応じて出演者全員がステージ集合し、重量感のある力強い ダンスを繰り広げていった。最後は豪華なパレードのようにフィナーレ。メンバーたちがフロートやトロッコに乗ったり花道を歩いたりして会場全体に散らばり、INI「FANFARE」からJO1「Test Drive」まで各グループの楽曲をメドレーで披露し、タオルも回して全員で大盛り上がり。最後に木村柾哉(INI)が「これからLAPONEとしても各グループとしてもどんどん活動していくので、引き続き温かい目で応援していただけたらうれしいです」、與那城奨(JO1)が「3日間、本当に夢のような時間でした。こうして東京ドームで5グループでパフォーマンスできることは当たり前ではなく、ファンの皆さまのおかげでここまでやってこれ ました。これからも一生懸命努力し続けますので、ずっと応援してください」と、ライブの感動を噛み締めつつ思いを伝えた。なお、最終日には『PRODUCE 101 JAPAN』(JO1)『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』(INI)で国民プロ デューサー代表を務めたナインティナインがサプライズで登場。この日の公演では、鶴房汐恩(JO1)がデザインし、 LAPONE代表取締役の崔信化をモデルとしたオリジナルキャラクター・シャチョーの着ぐるみがしばしば登場していたが、その正体が岡村隆史であることが、アンコールのJO1「無限大」のパフォーマンス中に明かされました。着ぐるみを脱いだ岡村は「無限大」をJO1と一緒に踊り、メンバーから「出てきちゃダメじゃないですか!」と叱られながらも、「<LAPOSTA>を1つにしにきました!」と説明。矢部浩之は別室でライブを鑑賞していたようで、中継で登場してメンバーをねぎらった。そして岡村の希望で、JO1と一緒に「Go to the TOP!J“OKA”1です!」と挨拶して「WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント(JO1 ver.)」をパフォーマンスすると、再度LAPONEアーティストが集合。全員で「LOVE ALL STAR」を歌い、大団円となった。なお<LAPOSTA 2025 Supported by docomo>は東京ドームでのライブ公演にとどまらず、東京ドームシティ全域とコラボして、1週間にわたり様々な企画を展開していた。DXTEEN、ME:I、IS:SUEの3組はTOKYO DOME CITY HALLでファンミーティングを行い、ファンとの濃い時間を堪能。JO1とINIは、メンバー全員が初のソロステージを開催し、バンドをバックに歌ったり、ビンゴ大会をしたり、作品展をしたりと、それぞれに個性を発揮。東京ドームシティ内の各所には所属アーティスト43人の等身大パネルが飾られ、飲食店舗では43人とコラボしたオリジ ナルメニューを販売。ドーム公演の中で、INIのMCでもコラボフードの話題になり、メンバーのこだわりを紹介。それぞれの個性や好きな食べ物を生かしたメニューばかりで、行列ができる店舗も多く、東京ドームシティ全体でにぎわいを見せた。観覧車ほかアトラクションでもメンバーの録り下ろしボイスが流れ、期間中は至るところでBGMがLAPONEアーティストの楽曲にチェンジ。屋内型スポーツ施設「スポドリ!」のバッティングコーナーでは、野球経験を持つ大平、川西、豆原、田島、藤牧、寺尾の撮り下ろしピッチング映像が期間限定で流れ、通常時の何倍もの客が来店したという。また「LAPOSTA GALLERY 2025」では、各グループが着用した200着超の衣装を展示。これまでに受賞してきたトロフィーや盾なども並べられ、来場者の関心を集めていた。さらに東京ドーム前で行われたランダムダンスイベント 「LAPONE RANDOM PLAY DANCE」では、LAPONEアーティストの楽曲に乗せて、集まったファンが自由にダンスをして大盛り上がり。代表取締役の崔信化によるシンポジウムでは、来場者からの質問に崔が真摯に回答していた。そして、子どもたちの夢を応援する企画「ドコモ未来フィールド」では、ダンスレッスンやステージ体験、ステージ演出の仕事見学などを実施。サプライズでJO1の川尻蓮と豆原一成、INIの木村柾哉と後藤威尊が登場し、子どもたちにエールを送った。メンバーも見守る中、最後は東京ドームのステージで成果を披露するという特別な体験を提供した。JO1・INI・DXTEEN:©LAPONE ENTERTAINMENT、ME:I・IS:SUE:©LAPONE GIRLS全員:©LAPONE ENTERTAINMENT/©LAPONE GIRLSZEROBASEONE:©WAKEONE、Kep1er:©WAKEONE/©KLAP ENTERTAINMENT、izna:©WAKEONE