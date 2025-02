住宅計画者向けセミナーを実施！ハウスクエア横浜「最後の大感謝祭」

ハウスクエア横浜は、2025年2月末日をもちまして、営業を終了・閉館。

2025年2月24日(月・振休)、ファイナルイベントを盛大に開催します。

ハウスクエア横浜「最後の大感謝祭」

営業終了前の3連休は様々な催しを予定しています。

特に2月24日(月・振休)は、最後の大感謝祭と題し、楽しめるイベントを多数開催します。

更に住関連総合施設の使命として、住まいづくりへのサポートを最後まで全うすべく、住宅計画のある方向けのセミナーを複数開催します。

【スペシャルイベント「最後の大感謝祭」】

※2025年2月24日(月・振休)開催分

(1) メッセージアートプロジェクト

10:00〜17:00 予約不要・無料

(2) ハウスクエア横浜歴史パネル展

10:00〜17:00 予約不要・無料

(3) 都筑区ご当地キャラによるWELCOME風船プレゼント

10:30〜11:00、13:00〜13:30/予約不要・無料

登場キャラ…えだきんぎょ・つづきあい・つづきたい

(4) LIVE企画

都筑区を始め地元で活動されている団体にご協力いただき、様々なライブを開催します。

1. 横浜都筑太鼓

10:00〜10:30/予約不要・無料

■協力:NPO法人横浜都筑太鼓

横浜都筑太鼓

2. ぱぴプレ音楽工房withかとちゃん姉妹

11:30〜12:00/予約不要・無料

■協力:NPO法人都筑文化芸術協会

ぱぴプレ音楽工房withかとちゃん姉妹

3. つづきジャズオーケストラ

12:30〜13:00/予約不要・無料

■協力:つづきジャズ協会

つづきジャズオーケストラ

4. キッズダンスパフォーマンス(キャンディキッズ)

13:30〜14:00/予約不要・無料

■協力:キャンディキッズ

キッズダンスパフォーマンス(キャンディキッズ)

(5) チャリティーアートオークション

14:00〜14:45/予約不要・無料

主催:中川駅前商業地区振興会

「住まいの情報館」館内に飾られていた約40点の展示絵画を中心にアートオークションを開催します。

売上金額は中川のまちの景観づくりや賑わいづくりに活用いただきます。

(6) キッチンカー

地元で美味しいと評判のキッチンカー3店舗が出店!

11:00〜16:00/有料

(7) つづきブックカフェ

11:00〜16:00/無料

絵本を積んだ車がブックカフェをオープン。

絵本を読んだり紙芝居をしたり、素敵な交流を。

(8) さよならコンサート

15:30〜16:00/予約不要・無料

【住宅計画のある方向けのプログラム】 無料/駐車場サービス

直近で住宅計画をお持ちの方や将来的に住宅購入や現在の持ち家のリフォーム、建替えなどを漠然とでも検討されている方へ、3日間でモデルハウス見学や、新築・リフォームに関するセミナー・相談、土地探し、資金計画など様々なプログラムを用意されています。

〈モデルハウス見学〉

ハウスクエア横浜では15棟のモデルハウスが見学可能です。

予約無しでの見学も可能ですが、事前予約をお勧めします。

希望のモデルハウスを納得いただくまで見学出来ます。

メーカーのスタッフへの質問や相談も余裕をもって行うことができます。

〈新築やリフォーム、資金計画を検討の方向けのセミナー・相談〉

●マンスリーセミナー(予約制・1組様限定)

・ハウスメーカー選びのポイント、案内します!

2月22日(土)13:15〜14:00 講師:宿谷悠美(新築・リフォーム相談室)

ハウスメーカーも外観や価格が色々あるけど、どうやって選べばいいの?

こんなお悩みをお持ちの方にオススメするセミナーです。

選ぶポイント、選び方など丁寧に案内していきます。

・バリアフリーな住まい体験セミナー

2月23日(日)13:15〜14:00 講師:杉原広宣(新築・リフォーム相談室)

人生100年時代には、長く安心して暮らせる家づくりが、良い家づくりの重要なポイントです。

玄関へのアプローチ、玄関、廊下、階段の他にも、キッチンや浴室、トイレといった水回り設備など配慮すべき箇所はたくさんあります。

ハウスクエア横浜館内の施設をご覧いただきながら、説明していきます。

●一級建築士による住まいづくり講座(予約制)

協力:エイチ・アイ・デザイン株式会社

2月22日(土)

・「リフォームか?」「建替えか?」「住み替えか?」きっと答えが見つかります!

10:30〜12:00 1組様限定

講師:吉岡陽史(一級建築士 既存住宅状況調査技術者 宅地建物取引士

インテリアコーディネーター 住宅ローンアドバイザー)

・リフォームと建替えで、比べてみる

13:30〜15:00 1組様限定

講師:吉岡陽史(一級建築士 既存住宅状況調査技術者 宅地建物取引士

インテリアコーディネーター 住宅ローンアドバイザー)

・リフォーム・リノベーション“成功の鍵”プロの視点で説明。

一緒にリフォーム会社見学も!

15:30〜17:00 1組様限定

講師:吉岡陽史(一級建築士 既存住宅状況調査技術者 宅地建物取引士

インテリアコーディネーター 住宅ローンアドバイザー)

2月23日(日)

・「土地探しと、家づくり」〜土地の探し方、活かし方〜

15:00〜16:30 2組様限定

講師:小野育代(一級建築士/小野育代建築設計事務所)

田尻竜也(株式会社アーキプロジェクト)

●新築・リフォーム相談(水曜日を除く毎日 予約制)

(1)11:00〜 (2)12:00〜 (3)13:00〜 (4)14:00〜 (5)15:00〜 (6)16:00〜

ハウスクエア横浜の「新築・リフォーム相談室」が提供するサービスです。

新築、建替え、リフォームなど、住まいに関するさまざまなご相談に、経験豊富な専門家が親身になってお応えします。

賃貸住宅づくりのご相談にも対応します。

ご希望に合う依頼先選びも、特定の企業に偏らない中立的な立場から紹介、サポートします。

▼新築・リフォーム室はこちら▼

https://www.housquare.co.jp/sumai/intro.html

【ハウスクエア横浜へのアクセス】

・電車で来場の方

横浜市営地下鉄ブルーライン「中川駅」から徒歩2分

・車で来場の場合

第三京浜「都筑インター」から約10分、東名高速「川崎インター」「横浜青葉インター」からそれぞれ約10分

