全身で音と振動に浸れる！八代産畳表認知向上・需要拡大推進協議会『畳スピーカー「TTM-V20」』

八代産畳表認知向上・需要拡大推進協議会『畳スピーカー「TTM-V20」』

発売日 2024年7月4日

希望小売価格 249,800円(税抜き・送料別途)

※畳縁・サイズ・形状のオーダーメイド特注生産も可能

※売上の一部を、い草産業の活性化を図る目的で八代地域に寄付

販売元 山中産業

購入方法 山中産業、または協議会WEBサイトへお問い合わせください。

「八代産畳表認知向上・需要拡大推進協議会」は、八代産の畳にスピーカーを内蔵し、畳そのものから音と振動が発生する『畳スピーカー「TTM-V20」』を、2025年2月4日(火)から開催される日本最大級の商談専門展示会「HCJ2025」国際ホテル・レストラン・ショー内JAPANサウナ・スパEXPOセミナー、畳材料取扱国内トップシェアを誇る山中産業のブースにて出展。

『畳スピーカー「TTM-V20」』は振動スピーカーを畳の内部に4基搭載し、畳に「ごろ寝」をすることで、全身で音と振動に浸ることができる“ボディソニック搭載畳”です。

畳と接触した身体の部位から音の振動を感じることができ、その目的に合った音源を作ることで、休憩所等でのリラックスシーンから、迫力ある音楽や映像作品の鑑賞まで、さまざまな用途での活用が可能なプロダクトです。

山中産業株式会社のブースでは、日本の伝統文化である畳と、サウナ・脱衣場&「ととのい」スペースがコラボレーション。

「和と癒し」の融合空間が展示されます。

畳スピーカー「TTM-V20」は、その中で畳と音楽を融合させた癒しスペースとして活用され、実際に畳スピーカーのごろ寝を体験できます。

【出展概要】

催事名 第53回国際ホテル・レストラン・ショー

主催 一般社団法人日本能率協会/一般社団法人日本ホテル協会

一般社団法人日本旅館協会/一般社団法人国際観光日本レストラン協会

公益社団法人国際観光施設協会

会期 2025年2月4日(火)〜7日(金)10:00〜17:00(最終日は16:30まで)

会場 東京ビッグサイト 東展示棟 1〜6 ホール

(〒135-0063 東京都江東区有明 3-10-1)

参加方法 展示会への参加・取材申込はWEBサイトを確認してください

WEBサイト https://hcj.jma.or.jp/

【畳スピーカー「TTM-V20」出展ブース詳細】

出展場所 山中産業株式会社内

ブース番号 東5ホール JAPAN サウナ・スパEXPO ブース番号:5-P06

商品の用途

畳の気持ちよさと振動を備えた本プロダクトは、音源の選択などの違いによりさまざまなシーンで活用が可能です。

また、用途によって通常の畳と組み合わせて使用することも可能です。

