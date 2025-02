米音楽界最高峰の祭典『第67回グラミー賞』授賞式(ロサンゼルス、クリプト・ドットコム・アリーナ)が2日(日本時間3日)に行われ、ラッパーのケンドリック・ラマーの「Not Like Us」が主要部門「年間最優秀レコード賞」「年間最優秀楽曲賞」含む今年最多5部門を受賞した。グラミー史上2度目となるラップ曲の「年間最優秀レコード賞」の受賞にあたり、ケンドリック・ラマーは「このグラミーは“シティ”に捧げたい。コンプトン、ワッツ、ロング・ビーチ、イングルウッド、ハリウッド…若い頃からこの街(ロサンゼルス)でラップを書いていたし、パリセイズやアルタデナに住む人々をはじめ、この街に感謝を伝えたい。この街に育ててもらってといっても過言ではない。復興に向けて、皆で力を合わせていくんだ」と力強く呼びかけた。

さらに「年間最優秀楽曲賞」を受賞の際にも出身のコンプトンに感謝の意を示し、「この世にラップほどパワフルなジャンルはない。若いアーティストにも、ラップという芸術に誇りをもってほしい」とメッセージを送った。今回の受賞で21回目のグラミー賞受賞を記録し、これまでにピュリッツァー賞受賞するなど、現代ヒップホップ・カルチャーの代表として君臨するラッパー、ケンドリック・ラマー。今回グラミー賞最多受賞を果たした楽曲「Not Like Us」は昨年5月にリリースされ、ケンドリックの出身地であるコンプトンと西海岸の文化を讃えた楽曲。その後、11月には通算6作目となるアルバム『GNX』を何の前触れもなくデジタル・リリースした。日本時間10日には『第59回NFLスーパーボウル』のハーフタイムショーで、ソロのラッパーとして史上初のヘッドライナーを務めることが決定している。共演を重ねているシンガー・ソングライターのSZAもゲスト出演することが発表されており、パフォーマンスにも期待が高まる。■受賞部門一覧:Record of the Year/年間最優秀レコード賞Song of the Year/年間最優秀楽曲賞Best Rap Song/最優秀ラップ楽曲賞Best Rap Performance/最優秀ラップ・パフォーマンス賞Best Music Video/最優秀ミュージック・ビデオ賞