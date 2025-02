2月3日 投稿

「史上初!? 少年サンデー 表紙イラスト作画作業公開!!」より

「葬送のフリーレン」公式Xアカウントは2月3日、「葬送のフリーレン」のイラスト製作過程を追った動画のショートバージョンを投稿した。この動画は、2020年7月29日に発売された「週刊少年サンデー 35号」の表紙を飾ったイラストの製作過程をまとめたもの。YouTubeへの初投稿は2020年8月で、ちょうど単行本1巻の発売と前後している。

イラストには、フリーレンとフェルン、シュタルクが描かれており、アベツカサ氏による繊細な作業風景を見ることができる。「ショートVer」、「ロングVer」、「もっとロングVer」の3種類があり、最も長い「もっとロングVer」は41分以上の作業風景が収録されている。連載当初の雰囲気を思い出しつつ、マンガ家の仕事ぶりを改めて覗いてみてはどうだろうか。

【【ロングver 】史上初!? 少年サンデー 表紙イラスト作画作業公開!!】【【もっとロングver. 】史上初!? 少年サンデー 表紙イラスト作画作業公開!!】

