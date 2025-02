不朽のミュージカルとして20年以上愛され続けている「ウィキッド」が待望の映画化!

音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント『ウィキッド ふたりの魔女』が2025年3月7日(金)に全国ロードショー。

今回、2025年2月3日に日本語吹替版キャスト会見が行われました。

エルファバ役・高畑充希さん、グリンダ役・清水美依紗さん、フィエロ役・海宝直人さんらが登壇したイベントの様子を紹介していきます。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』日本語吹替版キャスト会見

開催日:2025年2月3日

エミー賞、グラミー賞、トニー賞と数々の受賞歴を持つ実力派俳優シンシア・エリヴォ(ミュージカル「カラーパープル」)と、グラミー賞の常連で世界を魅了し続けるアーティストのアリアナ・グランデを主演に迎え、『クレイジー・リッチ!』や『イン・ザ・ハイツ』のジョン・M・チュウが監督を務める、音楽と魔法が彩る感動のエンターテインメント超大作『ウィキッドふたりの魔女』が、3月7日(金)に全国ロードショー!

この度、『ウィキッドふたりの魔女』の豪華キャスト陣が登壇する日本語吹替版キャスト会見イベントが開催されました。

まだ本当の強さを知らない、後の“悪い魔女”エルファバ役(シンシア・エリヴォ)の高畑充希さん、

まだ本当の優しさを知らない、後の“善い魔女”グリンダ役(アリアナ・グランデ)の清水美依紗さん、

ウィンキー国のハンサムな王子・フィエロ役(ジョナサン・ベイリー)の海宝直人さん、

自立を望むエルファバの妹・ネッサローズ役(マリッサ・ボーディ)の田村芽実さん、

ひそかにグリンダに思いを寄せている素朴な学生ボック役(イーサン・スレイター)の入野自由さん、

グリンダの友人でゴシップ好きの皮肉屋ファニー役(ボーウェン・ヤン)のkemioさん、

シズ大学の魔法学の権威マダム・モリブル役(ミシェル・ヨー)の塩田朋子さんら7名の日本語吹替版を彩る豪華なキャストが登壇!

高畑充希さん:

長く愛されている作品だけあって楽曲が素晴らしいです。

まさか自分がカバーを演じられる日が来るとは想像もしていませんでした。

何よりシンシアさんの大ファンで、その彼女の映像を見ながら自分が演じること、吹き替えとなると本当に1日で何回も何回も同じ音楽を歌ったりもするんです。

何回聞いても、ブースに行くのが本当に楽しみな毎日で幸せを感じておりました。

「ウィザード・アンド・アイ」を歌ってみて、すごい曲だなと思いました。

この曲の終盤にはとても広い場所に出るのですが、ブースで歌っていたのに、実際にその場所にいるような感動がありました。

清水美依紗さん:

アリアナの大ファンで学生時代アリアナの楽曲を聴きながらたくさん彼女の曲を歌っていて、彼女がグリンダ役を熱望していたことも知っていました。

今回アリアナがグリンダ役を射止めたこと、そして私がその役を担当できることをとても嬉しく思います。

グリンダの代表曲に「ポピュラー」があるのですが、曲のなかにいろんな声の表情があって、エルファバに対してあれも違うこれも違うと声で表現するのがとても大変でおもしろかったです。

グリンダは私にはないものを持っているので楽しかったですね。

海宝直人さん:

この作品がどのように映画化されるのかをとても楽しみにしていました。

冒頭の1曲目からすごい圧があり、そして全てが原点のミュージカルへのリスペクトにあふれているように感じました。

高畑さん、清水さんどちらも歌声が素晴らしいので早く全編みたいですね。

クリエイターの方々がこだわりをもって携わっているので、日本語版でぜひ見て欲しいです。

田村芽実さん:

お小遣いが貯めればウィキッドを見に行くような学生時代を過ごしていたので、本当に幸せです。

この素晴らしい作品がより多くの方に見ていただけることが大変嬉しく思います。

入野自由さん:

20代の頃海外でウィキッドを初めて観劇して、一番前の最前席で楽曲を浴びることができ、感動のあまり立ち上がれなくなった思い出があります。当時の感激が蘇るようです。

kemioさん:

吹き替えが決まって、周囲はとても喜んでくれました。こうした形で携われることがとても信じられません。この作品を理解して作り上げられた映画なので、新しい何かに挑戦するときに背中を押してもらえるような、そんな作品になっていると思います。

塩田朋子さん:

ミシェルはなんども吹き替えを担当しているのですが、歌唱は初めてなんです。

彼女の喜びが思わず歌になってしまった、言葉がメロディになったような、彼女の愛らしい、語るような歌になっています。その辺を壊さないようにつとめたつもりです。

映画制作に携わったハリウッドのプロダクションチームが“完全再現”した、貴重なエルファバの帽子とグリンダのティアラが初お披露目!

高畑充希さん:

ついに日本でもウィキッドを見ることができるようになります。

全てが素晴らしく、こんなに全精力を注ぎ込んで映画を作れるんだ!と、舞台版とは違った魅力を感じられました。

皆さんにも早く体感していただきたいと思います。

映画『ウィキッド ふたりの魔女』作品情報

公開表記:2025年3月7日(金)全国ロードショー

配給元:東宝東和

出演:シンシア・エリヴォ、アリアナ・グランデ、ジョナサン・ベイリー、イーサン・スレイター、ボーウェン・ヤン、ピーター・ディンクレイジwithミシェル・ヨー and ジェフ・ゴールドブラム

監督:ジョン・M・チュウ(『クレイジー・リッチ!』『イン・ザ・ハイツ』)

製作:マーク・プラット(『ラ・ラ・ランド』『リトル・マーメイド』)、デヴィッド・ストーン(「ウィキッド」)

脚本:ウィニー・ホルツマン

原作:ミュージカル劇「ウィキッド」/作詞・作曲:スティーヴン・シュワルツ、脚本:ウィニー・ホルツマン

日本語吹替版キャスト:高畑充希、清水美依紗、海宝直人、田村芽実、入野自由、kemio、ゆりやんレトリィバァ、塩田朋子、大塚芳忠、山寺宏一、武内駿輔ほか

日本語吹替版スタッフ:三間雅文(台詞演出)、蔦谷好位置(音楽プロデューサー)、高城奈月子(歌唱指導)、吉田華奈(歌唱指導)

© Universal Studios. All Rights Reserved.

