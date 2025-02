タリーズコーヒーから、毎年恒例となった『トムとジェリー』とのコラボレーション商品が、2月5日(水)より発売決定! 1月29日(水)に開催された”初春の新商品試飲会”では、展開予定の各種商品が初お披露目されることになった。『トムとジェリー』は、ネコのトムとネズミのジェリーが毎回あらゆる追いかけっこを繰り広げるドタバタコメディが大人気のアニメーションシリーズ。1940年にアメリカで生まれ、2月10日に誕生日を迎える本作は、今年で誕生から85周年。日本でも1964年にテレビ初放送されるなど、世代を超えた名作として世界中の人々から愛され続けている。

2020年より始まったタリーズコーヒーと『トムとジェリー』のコラボは今年で第6弾。春の訪れを感じながら幸せなコーヒータイムを過ごしてほしい」という思いを込めた「Time for coffee! Be happy!」をテーマに、桜をイメージしたドリンクやフードをはじめ、限定デザインのカップや各種グッズなどコラボメニューやアイテムなどがズラリ勢揃い。今年からの新しい試みとして登場した『トムとジェリー』の日本オリジナルアニメーションシリーズ『とむとじぇりーごっこ』と、桜を合わせたタリーズオリジナルデザインの商品にも注目してほしい。試食ではドリンクメニューは2種類と、フードメニューの7種類をお試し。まずはタリーズコーヒーと言ったらドリンクメニューということで、「桜舞う ハニークリームラテ」をいただくことに。カフェラテのクリームに春らしいピンクの色合いのチョコフレークを散りばめた見た目は、まるで桜が舞っているよう。ドリンク開発スタッフが「可愛らしさにはすごい自信があります」と胸を張るだけあって、見ているだけで心が浮き立つ華やかさを感させてくれる。甘く優しい味わいのカフェラテとハチミツや桜のソースがプラスされたバニラ風味のクリームのバランスは絶妙。心も身体も一口ごとにほんわかまったりと美味しく温まっていくような気分になった。「&TEA 桜香る ピーチメルバロイヤルミルクティー」は、オーストラリアでは定番のサマースイーツとして知られる”ピーチメルバ”を、ミルクティーの上にトッピングしたようなスタイルが特徴。ホイップにバニラ風味の桃ソースにラズベリーソースが合わり、フルーティーな味わいを満喫できる。桃ソースは果肉入りということで、果実感がより一層感じられるのが面白いところ。ロイヤルミルクとのアンサンブルも抜群で、一杯でデザートまで一緒に堪能したような満足感を感じさせてくれた。この2種類のコラボドリンクは、タリーズコーヒーのカップを手に持ったエプロン姿のトムや、ジェリーとタフィーが描かれた限定デザインのオリジナルカップで提供。また一杯ごとにプラス990円(税込)で「トムとジェリー もふもふスリーブ」を購入可能となっている。トムとジェリーそれぞれの立体的な耳のかたちが特徴的なこの顔型スリーブは、すべすべもふもふな手触りが気持ちいい一品。カップを優しく包んでホットドリンクの温度をやわらげてくれるだけでなく、チャーミングなリストバンドとしても使用することができる。もふもふスリーブのトム・バージョンは2月5日(水)から発売予定。初日だけは購入可能な数が1人2個までとなっているのでご注意を。ジェリー・バージョンの発売は2月12日(水)から。どちらも数量限定となっているので、欲しい方はお早めに!続いてフードメニューを試食。スイーツ系のケーキやドーナツといったものだけなく、お食事系のベーグルやサンドイッチ、さらにはハードタイプのグミまでラインナップされており、いろいろバラエティに富んだ品揃えに、どれから食べるか迷ってしまうほど。個人的にオススメしたいのは「トムとジェリー 桜香るストロベリーレアチーズムース」。満開の桜をイメージしたという表面のマーブル模様が特徴で、しっとり軽めな食感の心地よさと、ほんのり香る桜と苺の風味のムースがとにかく美味しい。試食はハーフサイズということで、すぐ食べきってしまいとても残念な気持ちになった。コラボがスタートしたら、もう一度食べに行きたい思う。また意外性があったのは「とむとじぇりーごっこ さくらスティック クランベリー」。もっちり食感の生地に乗った香り高い桜餡のおかげで、見た目と違って和スイーツ感満載。洋菓子の気分でないときにチョイスして選んでみてほしい。お食事系ではストロベリーとマスカルポーネフィリングをサンドした「トムとジェリー ベーグルサンド ベリーベリーマスカルポーネ」がお気に入り。食べ応えがありながらも生地に練り込まれたドライクランベリーが美味しいアクセントになり、気付けばペロリと完食していた。そんなフードメニューのパッケージには、コラボオリジナルのデザインも含めて『トムとジェリー』の4種類と、『とむとじぇりーごっこ』の3種類が並ぶことに。「トムとジェリー ハムとチーズのぺちゃんこサンド」のパッケージには、サンドイッチに挟まれて「ぺちゃんこ」になったトムが描かれていたりと、商品とリンクした面白さにあふれたデザインも。フード担当のスタッフは『とむろじぇりーごっこ』のパッケージの商品に関して、子どもから若い世代に手に取ってもらいやすい味わい、食感、香りなどを企画のコンセプトにして開発したとのこと。今後は全年齢向けという『トムとジェリー』のパッケージデザインの商品との住み分けを図っていきたいと語ってくれた。期間中はお持ち帰りの用のショッパー(紙袋)も『トムとジェリー』仕様。こちらも限定デザインとなっているので、忘れずに手に入れておきたい。コラボグッズについては、店頭販売されるアイテムが6種類と「タリーズコーヒー公式楽天市場店」の限定アイテムが3種類、さらにコーヒー豆についても3種類が発売予定。どれもキュートでコミカルな『トムとジェリー』の世界観をテイストに、タリーズとのコラボが一目でわかる限定デザインの商品ばかりが揃っている。コーヒーカラーのエコバックはタリーズコーヒーのカップを手にしたトムが裏面に、そのままグルッと伸ばした手の中にあるタリーズコーヒーのカップが表面中央に位置する、そんな遊び心満載のデザインだ。収容ポーチがコーヒー豆風なのは、タリーズコーヒーとのコラボグッズならではといえるだろう。トートバッグやハンドルボトルなどはシックな色合いに、ワンポイントで可愛いイラストをコーディネート。実用性も兼ねたシンプルなデザインを意識したそうで、普段使いにもピッタリだ。ちょっとしたギフトには『トムとジェリー』パッケージのコーヒー「マイルド101」が最適。タリーズコーヒーが”THEマイルドコーヒー”をコンセプトに飲みやすくブレンドした「マイルド101」は、フローラルな香りとカラメルのような甘み、マイルドで飲みやすく、ほどよいコクがあるのが特徴。挽く前の豆の状態で販売されている「マイルド101」のコラボパッケージには、トムとジェリーがコーヒータイムを楽しむようすがデザインされている。また、お湯を注ぐだけで美味しく飲めるシングルサーブについても、8袋入りの箱タイプと3袋入りのポーチタイプの2種類を用意。タンブラーやマグとセットにして、大切な人やお世話になっている人への贈り物に活用してもらいたい。レジャーに活躍しそうなシースルーマルチバックや、アウトドアでも使えるステンレスマグタンブラー、コーヒーの入ったサーバーにジェリーとタフィーが隠れているユニークなデザインのシースルーコースターといった、タリーズコーヒー公式楽天市場店の限定アイテムも、2月5日(水)の11時からネット上にて販売開始予定。こちらも忘れずにチェックしてほしい。『トムとジェリー』とタリーズコーヒーのスペシャルなコラボレーションで、これから訪れる春へのワクワクした気持ちを感じてみてはいかが?TOM AND JERRY and all related characters and elements (C)& TM Turner Entertainment Co.(s25)