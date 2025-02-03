¤«¤Ä¤Æà¹õÈ±Èþ¿ÍÂç¾Þá¤Ëµ±¤¤¤¿25ºÐ¡¢ÂçÃÀ¸«ÊÖ¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖÈ¿Â§¤Ç¤¹¡×¡¡»£±Æ¤ÏÂçÊª½÷Í¥¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì¥¤»Êý¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¯¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂç¸¶Í¥Çµ(25)¡á¼¯»ùÅç»Ô½Ð¿È¡á¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£º£·î7ÆüÈ¯Çä¤Î4ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤«¤é¡¢¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¡ÖÂç¸¶Í¥Çµ¼Ì¿¿½¸¡Ø¢å25¡Ù¡×¤Ç¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Ï½÷Í¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡£º£²ó¡¢¸«ÊÖ¤êÈþ¿Í¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÇÈþ¤·¤¤¿¬¤òºÝÎ©¤¿¤»¤¿¤ê¡¢¿åÃå¤Ç¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¿¬²á¤®¤ë¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¤ª¿¬¤Ç¤¹¤Í¡×¡Öº£Æü¤â¥¨¥í²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥×¥í¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡ÖÁ´Éô¥«¥ï¥¤¥¤¤·¡¢¿§µ¤À¨¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÎÉ¤¤¤Ã¤ÆÈ¿Â§¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤É¤ó¤É¤ó²Ä°¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤Ì¥¤»Êý¡×¡ÖÄ¶Èþ¥Ü¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç¸¶¤Ï10ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½êÂ°¤·¤¿Dream5¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÈÇ¡ÖÍÅ²ø¥¦¥©¥Ã¥Á¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£2019Ç¯¤Ë¤ÏÂè4²ó¡Ö¹õÈ±Èþ¿ÍÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£