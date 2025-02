Google Chromeの拡張機能に対応！キー・ポイント　ファイル転送サービス「Watasoon」

キー・ポイントは、法人向けファイル転送サービス「Watasoon」において、Google Chromeの拡張機能に対応。

キー・ポイントは、法人向けファイル転送サービス「Watasoon」において、Google Chromeの拡張機能に対応しました。

Google Chrome上で操作するメーラー(Gmailなど)やチャットツール(Slackなど)でファイルを送信・転送する際に、別のタブでWatasoonにアクセスすることなく、メーラーやチャットツールと同じタブ上で簡単に安全にファイルを送信・転送することが可能となります。

Watasoonは高いセキュリティを確保しており、第三者の不正アクセスや盗聴を防ぎます。

より多くの方々に簡単で安全なファイル送信を利用するために、この機能はWatasoonを利用者には無料で提供します。

■使い方

簡単3STEPでWatasoonからファイル転送

STEP1:送りたいファイルをアップロード

ドラッグ&ドロップでもアップロード可能

STEP2:転送リンクをコピー

ダウンロード権限や宛先、期間などの設定も可能

STEP3:メールやチャットに転送リンクを貼り付けて送信

どのようなメーラーやチャットツールでも利用可能

■対応時期

2025年3月以降順次、案内し対応していきます。

■法人向けファイル転送特化サービス「Watasoon」とは

「Watasoon」は、PPAPよりもより簡単・安全にファイル転送を行うために開発された法人向けファイル転送特化サービスです。

余分な機能を設けずシンプルさを追求したサービスで、直感操作でファイルを転送できます。

このシンプルさがスムーズなPPAP廃止を促します。

また、IPアクセス制限やファイル転送宛先制限、アカウントロックなどの機能を備え、セキュリティレベルに合わせた運用が可能です。

