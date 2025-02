森林保全や地域活性化につながる活用法を解説！愛知県主催「森林クレジット活用セミナー」

愛知県は、企業・団体等を対象とした「森林クレジット活用セミナー」を2025年3月4日(火)13時30分からハイブリッドで開催します。

愛知県主催「森林クレジット活用セミナー」

主催 : 愛知県

日時 : 2025年3月4日(火) 13時30分〜15時30分 ※13時00分より受付開始

形式 : 現地とオンラインによるハイブリッド開催

現地会場 : ウインクあいち(愛知県産業労働センター)11階 1101会議室

(愛知県名古屋市中村区名駅4丁目4-38)

オンライン: 申し込みいただいた方にウェビナーのURLをお送りします。

定員 : 会場 100名、オンライン 150名(先着順)

参加 : 無料

申込締切 : 2025年2月28日(金)

参加申込 : https://forms.office.com/r/MtduamPKUc

(申込フォームに遷移します)

地域創生Coデザイン研究所は、「森林クレジット制度活用促進共同事業体」として、愛知県「令和6年度 森林クレジット制度活用促進事業」の委託先に選定され、このセミナーを企画・運営します。

「森林クレジット活用セミナー」

地球温暖化の危機感やカーボンニュートラルの必要性が叫ばれて久しい中、Jークレジット(※)活用の取り組みを開始する自治体や企業が徐々に増えています。

一方で、興味はあっても取り組みのきっかけがないという企業・団体の皆さまの声も多く聞こえています。

※Jークレジットとは、経済産業省、環境省、農林水産省が制度管理者を務める「国内における地球温暖化対策のための排出削減・吸収量認証制度(Jークレジット制度)」に基づいて認証された二酸化炭素(CO2)など温室効果ガスの排出削減量や吸収量のこと

このセミナーは、カーボンニュートラルの貢献を目的としたJークレジットの中でも、特に地域に根差す企業のみなさまに知っていただきたい“地域の森林保全”や“地域活性化・地域経済循環への寄与”といった価値を有する“森林由来”のJークレジットに特化しています。

これから取り組みを検討している企業のヒントとなる国内動向や活用事例の紹介、愛知県内で“森林・林業”に馴染みが深い企業担当者を交えたパネルディスカッションを予定しています。

また、愛知県県有林で創出した森林由来のJークレジットの購入に関する相談ブースも設けます。

■こんな方にお勧め

・森林由来のJークレジットの取り組みを検討している方

・カーボンニュートラルの取り組みに興味がある方

・愛知県の森林保全に協力したい方

・地域貢献の取り組みに興味がある方 等

■プログラム(予定)

・セミナー(1) Jークレジット制度の活用に関する国内の動向

林野庁森林利用課 森林吸収源情報管理官 増山 寿政 氏

・セミナー(2) 森林クレジット活用方法や事例紹介

株式会社ウェイストボックス 代表取締役 鈴木 修一郎 氏

・パネルディスカッション 愛知県における森林クレジット活用に向けて

林野庁森林利用課 森林吸収源情報管理官 増山 寿政 氏

株式会社ウェイストボックス 代表取締役 鈴木 修一郎 氏

三菱自動車工業株式会社 地域・社会貢献推進室 室長 座喜味 大河 氏

