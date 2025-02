鈴木えみ、堀田真由が「特別な瞬間」を体験！ミキモト「ブライダルフェア」

ミキモトは、2025年2月7日(金)より、全国の直営店およびオンラインショップにてブライダルフェアを開催します。

ミキモトは、2025年2月7日(金)より、全国の直営店およびオンラインショップにてブライダルフェアを開催。

これに先立ち、モデルの鈴木えみ、女優の堀田真由がミキモト銀座4丁目本店のブライダルサロンを訪れ、「特別な瞬間をミキモトと共に」をテーマに、ビジュアルとスペシャルムービーの撮影を行いました。

今回の撮影は「特別な瞬間をミキモトと共に」をテーマに、それぞれの魅力が引き出された特別なシーンで行われました。

鈴木えみは、特別な日だけでなく、デイリーシーンでも華やかに輝く「Mikimoto Lumiere Perle(ミキモト リュミエール ペルル)」のパールとダイアモンドをあしらったエンゲージリングを着用し、モードで洗練されたスタイリングを披露。

堀田真由は、光の花束のように煌めくダイアモンドが印象的な「Mikimoto Lumiere(ミキモト リュミエール)」のエンゲージリングを身に着け、優雅さを感じさせる可憐な装いを披露しました。

今回撮影したビジュアルとスペシャルムービーは、ミキモトのInstagram公式アカウントおよび鈴木えみさん、堀田真由さんのInstagramアカウントにて公開予定となります。

鈴木えみ コメント

Q. 今回の撮影で着用したミキモトのリングを着けてみた感想を教えてください。

A. 今回着用したリングは、パールとダイアモンドの輝きがとても美しく、手元が一瞬で華やかになると感じました。

パールをサイドにあしらった新鮮なデザインはモードなファッションにも溶け込みやすく、特別な日にはもちろん、どんなシーンでも魅力を発揮できるジュエリーだと思います。

堀田真由 コメント

Q. ミキモトのブライダルサロンを訪れた感想を教えてください。

A. とても上品で落ち着いた雰囲気が広がっており、訪れただけで特別な気持ちになりました。

華やかな空間で、大切な日を彩るジュエリーを選ぶ時間こそ、きっと特別なものになると思います。

■商品情報

【鈴木えみ 着用】

リング Mikimoto Lumiere Perle

Mikimoto Lumiere Perle(ミキモト リュミエール ペルル)

リング

70万円台〜

アコヤ真珠・ダイアモンド・Pt製

【堀田真由 着用】

リング Mikimoto Lumiere

Mikimoto Lumiere(ミキモト リュミエール)

リング

90万円台〜

ダイアモンド・Pt製

【MIKIMOTO Bridal Fair】

ブライダルリングのプロフェッショナルが、理想のリングと出会うお手伝いをします。

エンゲージリングまたはマリッジリングをペアでご成約のお客様には特別なプレゼントも。

開催期間: 2025年2月7日(金)〜3月9日(日)

開催店舗: ミキモト直営店(銀座4丁目本店・銀座2丁目店・

横浜ランドマーク店・Salon de MIKIMOTO 名古屋・大阪梅田店・大阪心斎橋店)およびオンラインショップ

