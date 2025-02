モデルの冨永愛(42)が3日までに、自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。

冨永は「champagneは初めの一杯だけ(しか飲めない) wineは適当に舌で転がして 最後はcalvados でほんのり甘い夜」とコメント。ホテルのラウンジとみられる場所で、シックな装いで酒を楽しむ姿やフルーツが並んだジュエリーボックスの写真などを公開した。

そして「Everyone has their own way of healing and comforting themselves.(=人それぞれ、自分自身を癒し、慰める方法がある)」とつづった。

この投稿にフォロワーからは「きゃー素敵」「おしゃれさんがおしゃれなのにまたおしゃれに」「いちごとブルーベリーでしょうか?まるで宝石箱の宝石みたいですね」「オシャレな飲み方です」「すごい!!お酒のお供が別次元…」「お似合いです」などの声が集まった。