無理なくスマホライフを楽しめる！HISモバイル「U25若者割」および「シニア60割」キャンペーン

HISモバイルは、2025年2月3日(月)11:00より、「U25若者割」および「シニア60割」キャンペーンを開始しました。

このキャンペーンでは、25歳以下および60歳以上のお客様を対象に、HISモバイルの新規SIMサービス契約時に必要となる通常3,300円(税込)の初期契約事務手数料が0円となる特典を提供します。

昨今、通信費の節約を意識する方が増えている中で、HISモバイルはお得な料金プランを提供することで、より多くの方に低コストで快適なモバイルライフを届けます。

特に、新生活を始める若者や、スマホをより安心して使いたいシニア世代の方にとって、無理なくスマホライフを楽しめる料金プランは大きな魅力です。

■「U25若者割」「シニア60割」キャンペーン実施概要

【実施期間】

2025年2月3日(月)11:00〜2025年4月1日(火)10:00

【実施箇所】

HISモバイル取扱店舗一覧

https://his-mobile.com/shoplist/list

【キャンペーン詳細】

・対象プラン :自由自在2.0プラン

・対象者 :25歳以下または60歳以上のお客様

・特典 :初回契約事務手数料(通常3,300円(税込))0円キャッシュバック

・契約継続条件:契約後、6か月以上の継続が必要

【対象者の条件】

・25歳以下:2000年(平成12年)4月2日以降に生まれた方

・60歳以上:1965年(昭和40年)2月3日以前に生まれた方

※お1人様1契約まで対象となります。

同一のお客様と判断された場合は、キャンセルとさせていただきます。

※過去に同様の事務手数料割引キャンペーンを利用された方は対象外です。

※他社から音声通話プラン「自由自在2.0」へ乗り換え(新規契約も含む)のお客様に限ります。

※法人名義での申し込みは対象外です。

