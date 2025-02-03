男子代表ディベロップメントキャンプ参加メンバー発表…米須玲音から渡邉伶音まで22名の精鋭が参加

2月3日、日本バスケットボール協会は、「2024年度男子日本代表チーム ディベロップメントキャンプ」の参加メンバーを発表した。これは、今後の継続的かつ将来的な男子日本代表チームの強化を目的とし、若手選手を中心としたメンバーによって行われる。

指導にはトム・ホーバス男子日本代表ヘッドコーチを筆頭に、先に女子日本代表ヘッドコーチ就任が発表されたコーリー・ゲインズアソシエイトHCもあたる。また、各アンダーカテゴリーを担当するコーチも参加。

メンバーには、米須玲音（日本大学／川崎ブレイブサンダース）、淺野ケニー（専修大学／群馬クレインサンダーズ）など大学4年生から、高校3年生の渡邉伶音（福岡大学附属大濠高校／アルティーリ千葉）、十返翔里（八王子学園八王子高校）まで22名がリストアップ。平均身長193.0センチ体重87.8キロ年齢20.0歳の精鋭だ。

【Team Staff】



ヘッドコーチトム・ホーバス（日本バスケットボール協会）



アソシエイトヘッドコーチ コーリー・ゲインズ（日本バスケットボール協会）



アシスタントコーチ 冨山晋司（日本バスケットボール協会）



U22コーチ 網野友雄（白鷗大学）



U22コーチ 西尾吉弘（大東文化大学）



U18コーチ 片峯聡太（福岡大学附属大濠高校



U16コーチ 成田靖（正智深谷高校）

【Players】



前野幹太（PF／東海大学／横浜ビー・コルセアーズ）



淺野ケニー（SF／専修大学／群馬クレインサンダーズ）



山内ジャヘル琉人（SG／大東文化大学／川崎ブレイブサンダース）



米須玲音（PG／日本大学／川崎ブレイブサンダース）



ハーパー・ジャン・ローレンス・ジュニア（PG／東海大学／サンロッカーズ渋谷）



富山仁貴（PF／大東文化大学／佐賀バルナーズ）



田中流嘉州（PF／大東文化大学）



新井楽人（SF／日本大学）



内藤晴樹（PG／白鷗大学／秋田ノーザンハピネッツ）



境アリーム（C／白鷗大学）



山田哲汰（PG／日本大学）



小澤飛悠（SG／日本体育大学）



広瀬洸生（SG／青山学院大学）



坂本康成（SG／筑波大学）



星川開聖（SF／宇都宮ブレックス）



武藤俊太朗（SF／明治大学）



長谷川比源（PF／滋賀レイクス）



ウィリアムスショーン莉音（PF／白鷗大学）



大舘秀太（C／東海大学九州）



深澤桜太（PF／中央大学）



渡邉伶音（C／福岡大学附属大濠高校／アルティーリ千葉）



十返翔里（SF／八王子学園八王子高校）