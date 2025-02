Kep1er日本1st EPのタイトルが『AGAINST THE WORLD』に決定！最新ビジュアルも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■タイトルに込められたのは、「世界に堂々と立ち向かうKep1erの成長した姿を見せる」という想い

Kep1erのJapan 1st EPのタイトルが『AGAINST THE WORLD』に決定。併せて、日本最新ビジュアルも公開された。

Japan 1st EP『AGAINST THE WORLD』のタイトルには、世界に堂々と立ち向かうKep1erの成長した姿を見せるという想いが込められている。

日本でこれまでにリリースした4作品を通して、愛のためにひたすらKep1ian(Kep1erのファンネーム)の周りを飛びまわり、全速力で走ってきたKep1er。今作では「Kep1erである私」という存在を世界へ証明する、能動的で堂々とした姿に変化したKep1erを見ることができる。

日本オリジナル曲を含む商品詳細などの続報にも期待が高まる。

なおKep1erは、3月5日・6日にパシフィコ横浜にて、約8ヵ月ぶりとなる日本公演『2025 Kep1er FAN-CON TOUR [BEYOND THE STAR] in Yokohama』を開催する。

リリース情報

2025.04.30 ON SALE

EP『AGAINST THE WORLD』

Kep1er OFFICIAL SITE

https://www.kep1er.jp/