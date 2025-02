普段使いの燃料で、もしもの停電にしっかり対応！D.R Pocket「灯油発電機」

D.R Pocketは、灯油を燃料とした灯油発電機を開発しました。

D.R Pocket「灯油発電機」

■特徴

【特徴1】普段の生活にあるもので長期発電が可能

灯油発電機に必要なのは灯油・カセットボンベ・モバイルバッテリーの3つです。

いずれも普段の生活で使っているものをそのまま利用できます。

・灯油 :給湯や石油ストーブで使用しているものをそのまま使えます。

・カセットボンベ :カセットコンロ用のガスボンベが使用可能。

発電機の始動時に数分間使うだけなので、大量に備える必要はありません。

・モバイルバッテリー:一般的にカセットボンベは5℃以下では使用できないため、寒冷時にのみカセットボンベを加温するために使用します。

モバイルバッテリーはスマホ充電用のもの(27W、9V/3A以上出力可能なもの)が利用できます。

【特徴2】燃料の大量備蓄が可能

東日本大震災では、停電が9割復旧するまでに6日もかかりました。

1週間連続で1kWの発電をすると、ガソリンでも灯油でも100L以上の燃料が必要です。

一般的にはガソリンは40L以上の備蓄ができず、使い切るとガソリンスタンドへ補給に行く必要がありますが、災害時はガソリンの入手が困難になります。

一方で、灯油発電機で使用する灯油は、一般家庭でもホームタンクなどに200Lまで備蓄できます。

そのため、長期間の停電時でも安心して電力を確保できます。

【特徴3】長期備蓄が可能

ガソリンは劣化しやすく、一般的な保管期間は1ヶ月〜1年とされています。

そのため、せっかく備蓄していても、交換を忘れるといざというときに使えない可能性があります。

防災用に長期保存可能な「ガソリンの缶詰」も販売されていますが、非常に高額です。

一方、灯油は適切に保管すれば基本的に劣化せず、一度購入すれば長期間安心して備蓄できます。

■どなたでも簡単に使用できます

灯油発電機の使用に特別な知識や技術は不要です。

どなたでも安心して使えます。

1. 灯油を入れる

2. カセットボンベを取り付ける(カセットコンロと同じ要領)

3. 寒冷時のみモバイルバッテリーを接続する(スマホの充電と同じ)

4. 発電を開始(ガソリン発電機のように簡単に操作)

また、以下の面倒な操作はすべてマイコンで自動化されています。

・暖機運転の時間

・ガス運転から灯油運転への切替

・寒冷時のカセットボンベの加温

そのため、どなたでも手間なくスムーズに発電できます。

■スペック例

定格出力 :2.3kVA(単相100V/23.0A)

定格周波数 :50Hz/60Hz

乾燥質量 :35kg

燃料タンク容量:8.1L

始動燃料 :カセットボンベ

運転燃料 :灯油

出力 :定格負荷 2.3kVA

連続運転可能時間:約5h

出力 :1/4負荷 625VA

連続運転可能時間:約12h

