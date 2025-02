【Disney Characters ウエハース】3月3日 発売予定価格:1個165円

バンダイは、ウエハース「Disney Characters ウエハース」を3月3日に発売する。価格は1個165円。

本商品はディズニーのキャラクター達を集めて楽しめるコレクションカード付ウエハース。メタリックプラカード1枚とウエハース1枚がセットとなっている。

限定のオリジナルアートが楽しめるスペシャルアートカード10種をはじめ、全35種のカードが収録。ミッキーをはじめとしたキャラクターやピノキオ、白雪姫、不思議の国のアリス、ベイマックスなどのカードが登場する。

(C) DISNEY

(C) DISNEY. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.