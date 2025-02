MAXWINは、品薄続きの超人気商品『4wayスノーブラシセット K-SBR02』を冬物在庫処分価格 2,990円(税込)にて販売中です。

MAXWIN『4wayスノーブラシセット K-SBR02』

MAXWINは、品薄続きの超人気商品『4wayスノーブラシセット K-SBR02』を冬物在庫処分価格 2,990円(税込)にて販売中!

【販売ショップ】

Amazon : https://www.amazon.co.jp/dp/B0DN173DWN

楽天市場 : https://item.rakuten.co.jp/ukachi/cargoods-00079-1/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/f-innovation/k-sbr01.html

【フロントガラスの除雪やタイヤ周りの雪かきもこれ一本】

組み合わせでスノーシャベル、アイススクレーパー、スノーブラシ、スキージとして使えます。

取付、取り外し可能のためコンパクトに収納でき、車内でも簡単に収納いただけます。

総重量が約1.2kgと軽量なので女性の方でも扱いやすいスノーシャベルです。

【製品紹介】

◆先端をメタルコーティングしたスノーシャベル

耐久性の高いアルミ合金でシャベルの先端を強化しているので、破損しづらく長く使用できます。

◆ブラシヘッドが180°回転可能

ブラシのロックを外せばブラシヘッド部が180°回転可能です。

積雪を横に払ったり、手前にかいたり、用途に応じて使い分けられます。

◆伸縮自在なポール

ポール部は2段階に長さ調整(80-105cm)できるので、様々な用途に合わせて使えます。

◆冷たくならないEVAグリップ

厚みがあるEVAグリップを採用。

柔らかいフォームグリップで握りしやすく、寒い時期の除雪作業でも手が冷たくなりません。

◆収納便利なコンパクト設計

分解できるので非常にコンパクト。

さらに専用収納袋を付属しているので車内に収納することもラクラクです。

◆仕様

材質 :アルミ合金+ABS

全長(伸縮):80cm〜105cm

総重量 :約1270g

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 車の除雪に最適!MAXWIN『4wayスノーブラシセット K-SBR02』 appeared first on Dtimes.