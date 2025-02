BIGLOBEが提供する法人向け光回線サービス「ビッグローブ光」が、香川トヨタ自動車のレクサス店を含む14店舗に導入。

BIGLOBEが提供する法人向け光回線サービス「ビッグローブ光」が、香川トヨタ自動車のレクサス店を含む14店舗に導入しました。

香川トヨタでは、店舗での顧客体験(CX)の向上は企業競争力を強化する重要な要素と位置付けられており、店舗のネット環境充実のニーズに応えるため、来店するお客さま専用の光回線を用意しWi-Fi環境を整備しました。

香川トヨタの店舗は、一般的な建物と比べて天井が高く、その空間に柔軟に対応する提案をBIGLOBEができたことや、香川県内の14店舗がある全てのエリアでビッグローブ光がサービスを提供していたことから、同一契約での導入が可能でした。

今回の「ビッグローブ光」の導入により、多数のお客さまが訪れた場合も同時接続で快適なインターネット接続が実現できるようになりました。

また、利用者は自身の端末を使っての動画視聴や商談の際に電子カタログをスムーズに閲覧できるようになり、車両点検などの待ち時間を有効に活用できるようになりました。

