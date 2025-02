北山宏光が、3rdシングルCD『Just Like That』とデジタルEP『Just Like That -Special Edition-』を本日2月3日に同時リリースした。

本リリースとあわせて、CDの初回生産限定盤には2024年9月~12月に実施されたツアー『ZOO』より神奈川(ぴあアリーナMM)公演のライブ音源が収録されていることがサプライズ発表。初回生産限定盤Aには「乱心-RANSHIN-」、初回生産限定盤Bには「NE:Ø era」がそれぞれボーナストラックとして収録されている。

今作はかねてより親交の深いI Don't Like Mondays.が提供した「Just Like That」、ファンからの人気が高いという「DON‘T WANNA DIE」の2曲に加え、バンドサウンドに北山の艶っぽい歌声を乗せたメロウなナンバーや、自身で作詞を手がけた情熱がダイレクトに伝わるエネルギッシュな楽曲まで、全6曲が収録された作品となっている。

なお、本日より1週間、『Stationhead』にてリスニングパーティ『Just Like K+』を開催。期間中には毎日1名(合計7名)へここでしか手に入らない『Just Like That -Special Edition-』オリジナルアクリルスタンドがプレゼントされるキャンペーンが実施されるほか、最終日には北山本人が登場する予定とのことだ。

(文=リアルサウンド編集部)