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Nathan East - bass / vocals
Sonny Emory - drums
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Chris Stainton - keyboards
Tim Carmon - keyboards
Katie Kissoon - vocals
Sharon White - vocals
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Nathan East - bass / vocals
Sonny Emory - drums
Doyle Bramhall ¶- guitar / vocals
Chris Stainton - keyboards
Tim Carmon - keyboards
Katie Kissoon - vocals
Sharon White - vocals
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