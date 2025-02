【Battlefield community testing program】2月4日1時 発表

Electronic Artsは、「Battlefield」シリーズの新たな「コミュニティ テスト プログラム」の詳細を2月4日1時に発表する。

今回の案内は、「Battlefield」シリーズ公式Xにて行なわれたもので、新作のテストプレイについてのものと思われる。

当該投稿には現代的なベージュを基調としたどこか中東らしさを感じられる市街地に、西側諸国の物らしき戦車が写ったコンセプトアートが添えられている。

Tune in tomorrow at 5PM CET / 8AM PDT for more on the upcoming #Battlefield community testing program. pic.twitter.com/2uUHBrEnK9