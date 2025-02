【「ちゃお」3月号】2月3日 発売価格:730円

小学館は、マンガ雑誌「ちゃお」3月号を2月3日に発売した。価格は730円。

今月号の付録は「11人10色ときめきイケメンペン」。「シャイニング!」「アクマでこれは恋じゃない」等、計5作品とコラボしたものとなる。デコ文字もスラスラかける細ペン仕様となっている。

さらにサンリオキャラクターのクロミちゃんが「アクマでこれは恋じゃない」とのコラボ表紙に登場。クロミちゃんはマンガの中にも登場する。

マンガは、人気シリーズのW新連載として、伊藤ろく氏が描く2.5次元アイドルグループ「すとぷり」が乙女ゲームの世界で執事になる「すとぷり執事に今日もキュンが止まりません!」と、さなだ麦氏による、人気インフルエンサーのしなこさんも登場する「ようこそ!ハッピーベビタッピ」が掲載される。

話題のタピオカ専門店「ベビタピ」も、ちゃお3月号に初登場。原宿店の店長で人気TikTokerでもある、しなこさんが「ベビタピ トーキョー 原宿店」を案内するほか、しなこさんのインタビューも掲載される。

加えて、さなだ麦が描くベビタピの公式コミカライズ「ようこそ!ハッピーベビタッピ」も連載開始。こちらも、しなこさんがマンガに登場する。

ちゃおの公式サイト「ちゃおプラス」では、本誌では載せきれなかったしなこさんのインタビューのほか、ベビタピ公式イラストレーターのゑむ氏。さんや、ベビタピ総監督の永ennのアリスさんのインタビューも掲載される。

