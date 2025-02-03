¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¾®·ª½Ü¡ÈÂç²Ï10ºîÌÜ¡É¤Ç¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¡¡¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤«¤é3Ç¯¡Ö°ìÅÙÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡Ê2026Ç¯ÊüÁ÷Í½Äê¡Ë¤Î¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¡¦¾®·ª½Ü¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¡Ê22Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢º£ºî¤¬¡È10ÅÙÌÜ¡É¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡ÄµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®·ª½Ü¤¬±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ç³×¿·Åª¤ÊÀïÎ¬¤ÈÈóËÞ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤êÎÎÅÚ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¡ÖÅ·²¼ÉÛÉð¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤ÈÅ·²¼°ìÅý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÉð¾¡£Î©¿È½ÐÀ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¾®°ìÏº¤ÈÆ£µÈÏº·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐÅª¤Ê¼ç·¯¤Ç¤¢¤ë¡£Åö¼çÁè¤¤¤ÇÂÐÎ©¤·¤¿Äï¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤¤²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¿®Ä¹Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Þ¤À3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î·îÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²þ¤á¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¯¤ó¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ëË¿Ã·»Äï¤ò1ÈÖºÇ½é¤Ë¤½¤Ð¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¾¡¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÇ¯¤âÍÍ¡¹¤Ê²ò¼á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê½¨µÈ¤ä²È¹¯¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂæËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Ä¹Áü¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½øÈ×¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿®Ä¹¤ÎÀâÌÀ¤ÎÊ¸¸À¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¸É¹â¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢º£²ó¤Ç10ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÍ¤âÎò»Ë¤ÎÏÃ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¤Î²ò¼á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¡¢µÓËÜ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ48ÏÃ¤È¤¤¤¦ËÜ¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¤Ë¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¯¤ì¤ë¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½È¬ÄÅ¹°¹¬¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£È¬ÄÅºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎµÓËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ëº£¸å¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤éÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ë¿Ã·»Äï¤ò±é¤¸¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤¯¤ó¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¯¤ó¤Î2¿Í¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¿Í´Ö¤È´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤«¤â·»Ëå¤È¤¤¤¦Ìò¤ò½ÐÍè¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡ÙÈþ½÷¥¥ã¥¹¥È¿Ø¡ÄµÈ²¬Î¤ÈÁ¡¢±ÊÌî²ê°ê¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½º£²ó¡¢¿®Ä¹Ìò¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¤ªµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø³ùÁÒÅÂ¤Î13¿Í¡Ù¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤é¤Þ¤À3Ç¯¤¯¤é¤¤¤Î·îÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²þ¤á¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï°ìÅÙÇº¤ó¤À¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃçÌîÂÀ²ì¤¯¤ó¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¯¤ó¤¬±é¤¸¤ëË¿Ã·»Äï¤ò1ÈÖºÇ½é¤Ë¤½¤Ð¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤è¤ê¤â¾¡¤ë¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤È¤¤¤¦¿ÍÊª¤Ë¤É¤ó¤Ê°õ¾Ý¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶áÇ¯¤âÍÍ¡¹¤Ê²ò¼á¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÆæ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ï¤ê½¨µÈ¤ä²È¹¯¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò»ý¤Ã¤¿Êý¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ÂæËÜ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë¿®Ä¹Áü¤ò¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤«¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½øÈ×¤ÎÂæËÜ¤òÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿®Ä¹¤ÎÀâÌÀ¤ÎÊ¸¸À¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ö¸É¹â¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÉÁ¤«¤ìÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÃË¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ø¤Î½Ð±é¤Ï¡¢º£²ó¤Ç10ºîÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²þ¤á¤Æ¡¢¾®·ª¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤Î¤¢¤ë¥É¥é¥Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ËÍ¤âÎò»Ë¤ÎÏÃ¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤·¡¢¿§¡¹¤ÊÊý¤Î²ò¼á¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¡¢µÓËÜ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ48ÏÃ¤È¤¤¤¦ËÜ¿ô¤ÎºîÉÊ¤ò¤ä¤ë¾ì½ê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«Â¾¤Ë¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¯¡¢¤½¤³¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬¤Ò¤·¤á¤¹ç¤Ã¤Æ»É·ãÅª¤ÊÂÎ¸³¤ò¤¯¤ì¤ë¾ì¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½È¬ÄÅ¹°¹¬¤µ¤ó¤ÎºîÉÊ¤Ø¤Î¤´½Ð±é¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£È¬ÄÅºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤ä¡¢¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÎµÓËÜ¤Ë´Ø¤·¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ëº£¸å¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬¤É¤¦¤¤¤¦±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù½Ð±é¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦Àº°ìÇÕ¿ÔÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¶¦±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤éÍýÍ³¤È¤È¤â¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Ë¿Ã·»Äï¤ò±é¤¸¤ëÃçÌîÂÀ²ì¤¯¤ó¤ÈÃÓ¾¾ÁÔÎ¼¤¯¤ó¤Î2¿Í¤¬ºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Ê¤¬¤é¤½¤Î¿Í´Ö¤È´Ø¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜºê¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤·¤«¤â·»Ëå¤È¤¤¤¦Ìò¤ò½ÐÍè¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£