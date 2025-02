今回はコレクションそのものが、アメリカの美術館でショーを行うというアイデアに基づいて本質的に形作られています。そこには、快適さと実用性を兼ね添えたアメリカン・スポーツウエアの雰囲気があり、Adrian (エイドリアン)、Halston(ホルストン)、Charles James(チャールズ・ジェームス)、Claire McCardell(クレア・マッカーデル)と言ったアメリカンファッション界の巨匠たちの功績の軌跡があります。それはつまりアメリカンビューティーであり、そこにはアズディンと私自身のこだわりから生まれた彫刻的な一面もあります。幾何学的なフォルムが、円形や四角形、螺旋状の布として昇華され、ダブルフェイスのカシミアや上質なニット、彫刻のようなポプリン、シルクタフタが身体を包み込みます。



ファスナーもボタンもない、削ぎ落とされたダイナミックなシンプリシティ。いくつかのルックは、外からは見えない内側の構造によって、まるで手品で宙に浮いているかのようです。デニム、Tシャツ、スポーツウエアなど、アメリカ固有のスタイルをクチュールとして研究し、洋服に落とし込みました。



このコレクションは、モダンでありながらも伝統に敬意を表しています。アメリカ的な装いへのイデオロギー、そしてそれを通してニューヨークとパリをひとつにするエスプリ、つまり解放された躍動する身体への賛美なのです。アライアがこれまでもそうであったように。



愛をこめて

Our Fashion Story

vol.24



ALAÏA

×

American Beauty



私たちの日常に、未知との遭遇への喜びや希望の光を宿してくれるのはクリエイションの力。第24回目となる、FASHION HEADLINEのクリエイター連載「Our Fashion Story」は、アライア(ALAÏA)にフィーチャー。― ピーター・ミュリエ今回は、アライア 2025 Winter Spring Collectionを写真家・笠原秀信がアライアのコンセプトにもある「シンプルさ、モダニティ、率直さ、純粋さ」をテーマに「ALAÏA × American Beauty」を表現するストーリーをお送りします。Our Fashion Story_vol.24 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEOur Fashion Story_vol.24 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEトップス 参考商品スカート 38万9400円バッグ 33万9,900円サンダル 21万2300円Our Fashion Story_vol.24 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEアウター 127万8200円(参考価格)ショーツ 参考商品サンダル 21万2300円Our Fashion Story_vol.24 / photo by Hidenobu Kasahara ©︎FASHION HEADLINEドレス 222万3100円パンプス 19万300円掲載アイテムのお問い合わせ:リシュモン ジャパン株式会社アライア03-4572-4500《Our Fashion Story vol.24:Staff Credit》Photographs: Hidenobu KasaharaHair : Chiharu YadaMake-up : KOTOMiStyling : Kaori SuzukiModel : Oraina>>その他のOur Fashion Storyはこちらから