Ä¹Ã«ÀîË¥¢¥Ê¡¢¥Õ¥¸»þÂå¤Î¡È¾åÇ¼Ê¸²½¡ÉË½Ïª¤ËÈ¿¶Á¡¡³Þ°æ¿®Êå¥¢¥Ê¤¬ÈÝÄê¤â¡Ö¤Û¤ó¤È¤ËËº¤ì¤Æ¤ë¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÄ¹Ã«ÀîË¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê49¡Ë¤¬1Æü¡¢¼Â¶È²È¡¦ËÙ¹¾µ®Ê¸»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖËÙ¹¾µ®Ê¸ ¥Û¥ê¥¨¥â¥ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ°²è¥¿¥¤¥È¥ë¤ò¡Ö¡Ú¶ÛµÞÂÐÃÌ¡Û¡Ø¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¾åÇ¼Ê¸²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÙÆü»Þµ×¤¬ºî¤Ã¤¿¡ÈÏÄ¤Ê¹½Â¤¡É¤ò¸µ¥Õ¥¸¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦Ä¹Ã«ÀîË¤¬ÌÔÎõÈãÈ½¡×¤È¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ç¡¢Ìó55Ê¬¤Ë¤ï¤¿¤êËÙ¹¾»á¤ÈÂÐÃÌ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¹Ã«ÀîË¥¢¥ÊÌÀ¤«¤¹¡¢¥Õ¥¸»þÂå¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡Ä¹Ã«Àî¥¢¥Ê¤Ï1999Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶É¤ÎÌò°÷¤ò40Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¤ëÆü»Þµ×»á¡Ê¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÆü»Þ¤µ¤ó¤¬ºÎ¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹Ã«Àî¥¢¥Ê¤ÏÆ°²èÆâ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤ÏÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬Äã¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹»î¸³¤È¤¤¤¦Á´Á³°ã¤¦»î¸³¤ò¼õ¤±¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ÆÍÁ³°ìÈÌ¿¦¤ÎÊÔÀ®¶É°÷¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÁ´Éô¶ÈÌ³Ì¿Îá¤ÇÊ¹¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯ÆÃ¼ì¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö°û¤ß¤ËÍè¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡¢¶ÈÌ³Ì¿Îá¤ÇÀäÂÐ¤Ë¤½¤³¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁ´Éô¾åÇ¼Ê¸²½¤Ê¤Î¤Ç¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢3Æü11»þ¤Î»þÅÀ¤Ç455Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª2Æü¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¡Ê61¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ°²è¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾åÇ¼¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤Î35Ç¯´Ö¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄê¡£Ä¹Ã«Àî¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤Î·Ð¸³¤ò¡¢Âè»°¼Ô¤¬Á´ÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¿©»ö²ñ¤¬¸½¼Â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹ Èà¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Çµ²±°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÉôÊ¬¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢³Þ°æ¥¢¥Ê¤ÎÈÝÄê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ã«Àî»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¡Ê52¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Þ°æ¤µ¤ó¤ä¶³»Ò¤µ¤ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ê¤â¤¦20Ç¯¶á¤¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç»þ¸ú¤Ç¤¹¤·ËÍ¤â¥Í¥¿¤È»×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ºá°´¶¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¤ªÆóÊý¤Ï°°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¤Û¤ó¤È¤ËËº¤ì¤Æ¤ë¡Ù¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¼¤Ò¥Õ¥¸¼ÒÆâ¤Ç¤â¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥×¥é¸¦½¤¤ä¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ò¹â¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÄ¹Ã«ÀîË¥¢¥ÊÌÀ¤«¤¹¡¢¥Õ¥¸»þÂå¤ÎÀ¸¡¹¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¡¡Ä¹Ã«Àî¥¢¥Ê¤Ï1999Ç¯¤Ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£2013Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤¿¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢Æ±¶É¤ÎÌò°÷¤ò40Ç¯°Ê¾åÌ³¤á¤ëÆü»Þµ×»á¡Ê¥Õ¥¸¡¦¥á¥Ç¥£¥¢HD¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼èÄùÌòÁêÃÌÌò¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÆü»Þ¤µ¤ó¤¬ºÎ¤Ã¤¿ºÇ¸å¤ÎÃËÀ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¤¹¡×¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ°²è¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢3Æü11»þ¤Î»þÅÀ¤Ç455Ëü²ó°Ê¾å¤ÎºÆÀ¸¿ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª2Æü¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤Î³Þ°æ¿®Êå¡Ê61¡Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Æ°²è¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼þ°Ï¤Î¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾åÇ¼¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¤³¤Î35Ç¯´Ö¸«¤¿¤³¤È¤âÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿ ¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÈÝÄê¡£Ä¹Ã«Àî¥¢¥Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤Î·Ð¸³¤ò¡¢Âè»°¼Ô¤¬Á´ÈÝÄê¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¿©»ö²ñ¤¬¸½¼Â¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¹½À®¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹ Èà¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤Çµ²±°ã¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÎÉôÊ¬¤òÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡Æ±Æü¡¢³Þ°æ¥¢¥Ê¤ÎÈÝÄê¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ¹Ã«Àî»á¤Ï¼«¿È¤ÎX¤ÇÈ¿ÏÀ¡£¤µ¤é¤Ë3Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¥Õ¥¸¤Îº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¡Ê52¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö³Þ°æ¤µ¤ó¤ä¶³»Ò¤µ¤ó¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡Ê¤â¤¦20Ç¯¶á¤¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç»þ¸ú¤Ç¤¹¤·ËÍ¤â¥Í¥¿¤È»×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ë¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤ºá°´¶¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¿¤À¡¢¤¢¤Î¤ªÆóÊý¤Ï°°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ø¤Û¤ó¤È¤ËËº¤ì¤Æ¤ë¡Ù¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤¼¤Ò¥Õ¥¸¼ÒÆâ¤Ç¤â¡¢º£¸å¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥³¥ó¥×¥é¸¦½¤¤ä¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ø¤ÎÇ§¼±¤ò¹â¤á¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£