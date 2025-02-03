・日ハムは昨年来安値更新、コスト高で今期純利益予想を下方修正

・ＺＯＺＯが大幅続伸、４～１２月期営業２ケタ増益確保を評価

・フリービットが急反騰、ソフトバンクと資本・業務提携

・住友ファーマがストップ高、２５年３月期最終を一転黒字浮上へ上方修正

・山陽鋼がＳ高カイ気配、日本製鉄が１株２７５０円でＴＯＢ実施し完全子会社化へ

・レーザーテクが頑強、１０～１２月期過去最高益で見直し買いを集める

・アルプスアルは大幅反発、円安効果で２５年３月期業績見通しを上方修正

・ソシオネクスがウリ気配、在庫調整の長期化響き今期業績予想を下方修正

・富士通が７日続伸、国内サービスソリューション好調で第３四半期営業利益２．７倍

・コナミＧが大幅反発、２５年３月期業績予想及び配当予想を上方修正



※ヘッドラインは記事配信時点のものです



出所：MINKABU PRESS

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