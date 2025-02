域外から届く大量の品物を検査しきれないということで、EUがAmazonやTemuなどのeコマースプラットフォームに対し、品物がEUに到着する前にデータを提供することを義務づける方針を示していることがわかりました。Temu, Shein and Amazon to be liable in EU for ‘unsafe’ or ‘illegal’ goodshttps://www.ft.com/content/0b2b5c80-40f8-4ec9-bc91-2b4abbb88893

EU to make Temu, Shein and Amazon liable for 'unsafe' goods, FT reports | Reutershttps://www.reuters.com/business/retail-consumer/eu-make-temu-shein-amazon-liable-unsafe-goods-ft-reports-2025-02-01/経済紙Financial Timesが入手した草案によると、EUは税関の改革を図り、品物を確実に検査できるような体制を作ろうとしているとのこと。EUでは現状、AmazonなどでEU域外から品物を購入する個人が税関上の輸入者として扱われていることに加え、「150ユーロ(約2万4000円)までの小包は関税が免除される」と定められているため、こうしたサービスで購入された1つ1つの品物は関税がかからず、税関チェックが行われていません。ところが、この方式で運用するせいで正規品に見せかけた偽造品やEU法に準拠していない品が輸入されるケースが多くあるとのこと。このため、EUはAmazonなど各プラットフォームに輸入の責任を負わせ、品物がEUに到着する前に各プラットフォームにデータを提供するよう義務づけることで、品物の検査を適切に行うことを目指しているとのことです。草案では、Amazonなどのプラットフォームは関税と付加価値税を購入者から徴収する義務を負い、商品がすべてのEU要件に適合していることを確認する必要があると定められています。EUが2024年に輸入した低価格の小包は46億個で、2022年の4倍に増加。このうち90%以上が中国からでした。Financial Timesによると、草案には「こうした品目の多さは当局に『持続不可能な負担』を強いている。安全でない、偽造の、あるいはその他の方法でEUの要件に適合していない製品の急増は、消費者に深刻な安全・健康上のリスクをもたらし、環境に持続不可能な影響を与え、合法的な企業にとって不公正な競争を助長し、さまざまな分野の競争力に重大な影響を与える」と書かれていたといいます。この草案は、2024年12月に報じられたEUの「取り締まり」が実を結んだ結果だと考えられています。このときは、免税枠の廃止やeコマースプラットフォームの収益に対する新たな課税、品目ごとの管理手数料の導入などが検討されていたと報じられていました。SHEINやTemuのような海外プラットフォームによる輸入品急増から域内業者を守るためEUが取り締まり実施の方針 - GIGAZINE草案によると、EUの27の加盟国が管理する税関のデータがプールされ、新たな中央EU税関当局(EUCA)が設立されるとのこと。EUCAが総括的に輸入品を管理することで、潜在的なリスクを特定することが期待されています。これらの案はまだ議論中で、2025年2月5日に公表されるとのことです。