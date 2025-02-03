¤¢¤¹4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤éº£µ¨ºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ½±Íè¡¡ËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¹¤¯ÂçÀã¡¦ÌÔ¿áÀã
¤¤Î¤¦2Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÆî´ßÄãµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ç´ØÅì¤Ç¤âÀÑÀã¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÅÔ¿´¤âÆüÃæ¤Ï¤³¤ÎÅß°ìÈÖ¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´ØÅì¤âÅß¤é¤·¤¤Å·µ¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡ÛÅÝ²õ´íµ¡¡ÄÀã²¼¤í¤·°ÍÍê»¦Åþ ¡Ö½üÀãµ¡¤¬¡×ºî¶ÈÁË¤à¡È½Å¤¤Àã¡É
¢£º£µ¨ºÇ¶¯¡¦ºÇÄ¹´¨ÇÈ¡¡±Æ¶ÁÄ¹°ú¤¯
¤¢¤¹4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜÎóÅç¤Ëº£µ¨ºÇ¶¯´¨ÇÈ¤¬½±Íè¤¹¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Î´¨ÇÈ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¶¯¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ä¹¤¯µïºÂ¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¹4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â9Æü¡ÊÆü¡Ëº¢¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÆüËÜÎóÅç¤òÊ¤¤¦¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ËÌÆüËÜ¤äËÌÎ¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¾ÆüËÜ¤â´Þ¤á¤ÆÂçÀã¤Î±Æ¶Á¤¬Ä¹°ú¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤·¡¢º£µ¨°ìÈÖ¤ÎÀÑÀã¤È¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Î©¤Á±ýÀ¸¤ËÈ÷¤¨¡¢¼Ö¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÀã¤«¤¥¹¥³¥Ã¥×¤äËÉ´¨¶ñ¡¢¸£°ú¥í¡¼¥×¡¢Èó¾ï¿©¤ä¿å¤Ê¤É¤âÀÑ¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
º£Ìë¤ÏÆüËÜ³¤À¾Éô¤Ë¤¢¤ëÄãµ¤°µ¤¬È¯Ã£¤·¤Ê¤¬¤éËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤Ë¶á¤Å¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤¤ç¤¦3Æü¡Ê·î¡Ë¸á¸å¤«¤éËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ç¼¾¤Ã¤¿Àã¤ä±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤·¡¢É÷¤â¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¹4Æü¡Ê²Ð¡ËÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤â¼¾¤Ã¤¿¥É¥«Àã¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£Ìë¤ÏÀ¾ÆüËÜ¤«¤é¼¡Âè¤Ë´¨ÇÈ¤¬Î®¤ì¹þ¤ß»Ï¤á¤ë¤¿¤á¡¢µ¤²¹¤¬µÞ¹ß²¼¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¤äÂçºå¤Ç¤âÌë¤Ï5¡îÁ°¸å¤Þ¤Ç²¼¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¡¢Ä«¤è¤êÌë¤ÎÊý¤¬´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£É÷¤â¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦3Æü¡Ê·î¡Ë¤ÏÃÈ¤«¤¤ÉþÁõ¤Ç¤ª½Ð¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÂçÀã¤Ë¤è¤ë¸òÄÌ¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¡ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï¶Ë´¨¤â
¤¢¤¹4Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤ÏËÌÆüËÜ¤«¤éÀ¾ÆüËÜ¤Ç¤Ï¹¤¯Àã¤¬¹ß¤ê¡¢ËÌÎ¦¤Ë¤ÏJPCZ¡ÊÆüËÜ³¤´¨ÂÓµ¤ÃÄ¼ýÂ«ÂÓ¡Ë¤ËÈ¼¤¦Àã±À¤¬¤«¤«¤ê¡¢Ã»»þ´Ö¤ÇÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ³¤Â¦¤ÎÂçÀã¤ä¿áÀã¤Ï½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¤âÂ³¤¯¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤äÅ´Æ»¤Ê¤É¤Î¸òÄÌ¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ºÇ¿·¤Î¸òÄÌ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢´ØÅì¤Ê¤ÉÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ç¤Ïº£½µ¡¢Æü¤¶¤·¤Î½Ð¤ëÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÄ«ÈÕ¤ÏÅìµþ¤Ç¤â0¡îÁ°¸å¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤¬Â³¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´¨¤µÂÐºö¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿åÆ»´É¤ÎÅà·ë¤Ë¤â¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÎÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¡Ï3Æü¡Ê·î¡Ë6»þ¤«¤é4Æü¡Ê²Ð¡Ë6»þ¤Þ¤ÇºÇÂç
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡30¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡40¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡Åì³¤ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡25¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡20¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡20¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¡20¥»¥ó¥Á¡ÎÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¡Ï4Æü¡Ê²Ð¡Ë6»þ¤«¤é5Æü¡Ê¿å¡Ë6»þ¤Þ¤ÇºÇÂç
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡70¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡70¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡Åì³¤ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡70¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡»Í¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡20¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡30¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡15¥»¥ó¥Á¡ÎÍ½ÁÛ¹ßÀãÎÌ¡Ï5Æü¡Ê¿å¡Ë6»þ¤«¤é6Æü¡ÊÌÚ¡Ë6»þ¤Þ¤ÇºÇÂç
¡¡¡¡ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡ÅìËÌÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡70¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡100¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡Åì³¤ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡70¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡¶áµ¦ÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡50¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡»Í¹ñÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡40¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡30¥»¥ó¥Á
¡¡¡¡¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡¡¡15¥»¥ó¥Á
¤½¤Î¸å¤â¤µ¤é¤Ë¹ßÀãÎÌ¤¬Áý¤¨¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ÀÑÀã¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤È¡¢²°º¬¤«¤é¤ÎÍîÀã¤ä¤Ê¤À¤ì¤Ê¤É¤âµ¯¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½üÀãºî¶ÈÃæ¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Æ»Ï©ÏÆ¤ÎÀã»³¤â¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¼Ö¤Î±¿Å¾Ãæ¤Î»ë³¦¤¬°¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Êâ¹Ô¼Ô¤ÎµÞ¤ÊÈô¤Ó½Ð¤·¤Î´í¸±À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿µ½Å¤Ê±¿Å¾¤ò¿´³Ý¤±¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÎÊý¤â¼þ°Ï¤ò¤è¤¯¸«¤Æ°ÂÁ´¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£