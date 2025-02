三重県輸入自動車販売店協会主催の「2025三重輸入車ショウ」を、2025年2月15日(土)・16日(日)午前10時から午後5時に、三重県津市の「メッセウイングNHW」にて開催!

2025三重輸入車ショウ

三重県輸入自動車販売店協会主催の「2025三重輸入車ショウ」を、2025年2月15日(土)・16日(日)午前10時から午後5時に、三重県津市の「メッセウイングNHW」にて開催します。

※入場料は無料

【2025三重輸入車ショウ】

■世界6カ国の輸入車とオートバイの展示

ニューモデルをはじめ、注目の「EV車」など、豊富な車種を約90台展示します。

日々進化する輸入車の魅力を身近に感じられます。

■見るショウ+憧れの輸入車を手に入れるチャンス!

各ブランドのニューモデルを一堂に見て楽しむのはもちろん、具体的な商談が可能です。

■大好評の試乗会も同時開催!

当日は試乗車も多数用意しています。

いろんな輸入車を乗り比べることができるのも三重輸入車ショウならでは。

注目のEV車やバイクも試乗できます!

※展示車種や試乗車の情報は2025三重輸入車ショウのホームページで随時更新しています。

※天候により試乗会を中止する場合があります。

■SNS映えする展示企画

2024年は各ディーラーのメカニック・ユニフォームの展示があります。

また、2025年限定のフォトスポットもあります。

SNSにあげたり、来場の記念に楽しめます。

■見逃せない!特別限定車

各ディーラーがこのショウのために用意する「特別限定車」は、2日間限りのスペシャルな魅力がいっぱい。

当日会場のみでの発表です。

■素敵な成約プレゼントも用意!

期間中、成約いただいた方に各社素敵な成約プレゼントが用意されています。

■輸入車グッズ販売

ここでしか買えない輸入車グッズ・アクセサリーの販売もあります。

【イベント概要】

イベント名 : 2025三重輸入車ショウ 試乗会&合同商談会

開催日時 : 2025年2月15日(土)〜16日(日) 午前10時から午後5時

開催場所 : メッセウイングNHW(旧メッセウイング・みえ)

所在地 : 〒514-0056 三重県津市北河路町19-1

アクセス : 伊勢自動車道津インターチェンジから1.5km

入場料 : 無料

主催 : 三重県輸入自動車販売店協会

後援 : 日本自動車輸入組合(JAIA)・中部輸入自動車販売店協会連合会

出展ディーラー: Mie Chuo BMW伊勢店・鈴鹿店/MINI津・四日市/アウディ三重津・三重四日市/フォルクスワーゲン鈴鹿・四日市/メルセデス・ベンツ四日市・三重中央/プジョー三重津・三重四日市/シトロエン三重津・三重四日市/ボルボ・カー津・四日市/ジャガー・ランドローバー鈴鹿/マセラティ名古屋インター/ポルシェセンター四日市/ハーレーダビッドソン三重津・三重桑名/ドゥカティ鈴鹿(ディライト)

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 世界6カ国の輸入車とオートバイの展示&試乗も!2025三重輸入車ショウ appeared first on Dtimes.