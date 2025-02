マーケットニーズにあった観光コンテンツを学ぶ！北海道観光機構「観光人材の育成に特化した研修会」

北海道観光機構では、ポストコロナ時代の北海道観光産業のさらなる活性化を目指し、観光人材の育成に特化した研修会を開催しています。

道央、道南、道北、道東の各地域が直面する課題を基にテーマを設定し、課題解決に向けた取り組みを支援。

多人数参加型の集約型研修(計5回)から、少人数制の派遣型研修(全道で35回以上実施予定)まで、従来の枠を超えた新しい形式で展開しています。

研修も残すところ下記の3回です。

<集約型研修 実施概要>

(1) 第5回「旭川大雪エリア・マーケティング」研修

研修を通して作成した「旭川大雪デスティネーション・マーケティング・プラン」(簡易試行版)の発表及び講評

日時:2月18日(火)15:30〜17:00

会場:マルウンホール3階

講師:KIRI北村学際総研所長 北村 倫夫氏

<派遣型研修 実施概要>

宿泊施設・交通機関・観光案内所、文化関連施設・小売店の各5業種の現場における課題・テーマに適した講師を派遣し、従業員対象にて5〜10名程度の少人数で研修を実施しています。

(2) 「インバウンドプロモーションについて」(札幌振興公社) ※定員を超えた為受付終了

現在北海道を訪れている外国人観光客を集客する手法を学びます。

日時:2月14日(金)14:00〜16:00

会場:大倉山施設内

講師:株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

株式会社イースト・デイリー 清水 亮太氏

(3) 「インバウンドマーケットへのアプローチ方法」(函館コンベンション協会) ※定員を超えた為受付終了

インバウンド向けプロモーションの成功例と失敗例。

国、地域別の情報収集方法

日時:2月19日(水)10:00〜12:00

会場:未定

講師:株式会社イースト・デイリー 清水 亮太氏

【応募方法】

各チラシ申し込みフォーム、下記お問い合わせ先までご連絡

※参加費無料・先着順(一部受付終了の旨ご了承ください)

■過去集約型研修 実施内容

開催日 :10月8日/11月6日/12月10日/1月7日 ※4回開催

研修タイトル :「旭川大雪エリア・マーケティング」研修(旭川市)

実施内容と講師:「世界水準のデスティネーションマーケティング・プラン」を立案・実行するための、実践的知識と基礎的ノウハウを身に付けるとともに、「旭川大雪デスティネーション・マーケティング・プラン」(簡易試行版)を作成する。

●講師:北村 倫夫氏

(KIRI北村学際総研所長

元北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院教授)

開催日 :11月7日/11月21日 ※2回開催

研修タイトル :「観光基礎ガイディング研修」(札幌市)

実施内容と講師:社会情勢や訪日旅行のトレンドなどの基本事項を学ぶとともに

ガイド業務におけるエンターテインメント性や

顧客満足度を向上させる。

●講師:安田 稔幸氏

(北海道エアポート株式会社営業開発本部 観光開発部担当部長)

●講師:馬上 千恵氏

(M’s English 代表、北海道アドベンチャートラベルガイド)

開催日 :11月15日

研修タイトル :「高付加価値旅行者受入基礎知識とモデルコース造成」(函館市)

実施内容と講師:ラグジュアリートラベルマーケットを

ポストコロナの重点ターゲットとして捉え、

高付加価値旅行者受入についての基礎知識や、

高付加価値旅行者向けモデルコーづくりを学ぶ。

●講師:清水 泰正氏

(Japan Tourism Research & Consultancy Limited

インバウンド戦略研究所)

●講師:高田 茂氏

(鶴雅リゾート株式会社 取締役 アドベンチャー事業部長)

開催日 :11月28日

研修タイトル :「インド市場を学ぶ」(札幌市)

実施内容と講師:千歳に進出するラピダス、今後世界各国からの

IT人材来道が期待される。

その中でも、

IT先進国インドの訪日ビジネスマーケットに注目。

現状理解と基礎知識の習得を行う。

●講師:清水 泰正氏

(Japan Tourism Research & Consultancy Limited

インバウンド戦略研究所)

●講師:高野 憲一氏

(JAL ベンガルール営業所長/南インド地域代表)

開催日 :12月5日

研修タイトル :「観光分野におけるDX・AIの活用」(網走市)

実施内容と講師:恒常的な人手不足対応や業務効率アップのため、

DX・AIの積極的に活用している事例を学び、

業務効率化への取り組みの一助とする。

●講師:堀江 卓矢氏

(京都 DMO CMO・チーフマーケティングオフィサー)

●講師:佐藤 明彦氏

(株式会社Destination HOKKAIDO Lab 代表取締役)

■過去 派遣型研修 開催内容

開催日 :9月3日

研修内容と講師:北海道バス協会 研修

「バス業界における若手人材募集について」

講師:龍谷大学文学部歴史学科 日本史学専攻 教授 井上 学氏

開催日 :9月4日

研修内容と講師:中央バス 研修「バス業界における若手人材募集について」

講師:龍谷大学文学部歴史学科 日本史学専攻 教授 井上 学氏

開催日 :9月25日

研修内容と講師:函館湯の川温泉組合 研修「インバウンドの集客方法」

講師:株式会社イースト・デイリー 清水 亮太氏

開催日 :10月29日

研修内容と講師:小樽観光協会 研修「接遇・おもてなし研修・リーダー研修」

講師:温泉旅館つるや 女将 小田 絵里香氏

開催日 :10月30日

研修内容と講師:定山渓 鹿の湯 研修「接遇・おもてなし研修・リーダー研修」

講師:温泉旅館つるや 女将 小田 絵里香氏

開催日 :11月12日

研修内容と講師:稚内市 研修 「観光シーズンの延長を一緒に考える」

講師:札幌国際大学准教授 藤崎 達也氏

開催日 :11月13日

研修内容と講師:礼文町 研修 「観光シーズンの延長を一緒に考える」

講師:札幌国際大学准教授 藤崎 達也氏

開催日 :11月14日

研修内容と講師:利尻町・利尻富士町 研修

「観光シーズンの延長を一緒に考える」

講師:札幌国際大学准教授 藤崎 達也氏

開催日 :11月19日

研修内容と講師:国営滝野すずらん丘陵公園 研修

「国別・地域別の最適な外国人集客プロモーション」

講師:株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏・

株式会社イースト・デイリー 清水 亮太氏

開催日 :11月22日

研修内容と講師:稚内市 研修

「欧米豪個人客に対する案内表示・

アドベンチャートラベラーへの案内ポイント」

講師:北星学園大学准教授 ロバート・トムソン氏

開催日 :11月26日

研修内容と講師:函館コンベンション協会 研修

「ショッピングツーリズム・インバウンドで稼ぐ」

講師:株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

開催日 :11月27日

研修内容と講師:登別国際観光コンベンション協会 研修

「外国人に売るためにはどうすればいいか」

講師:株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

開催日 :12月2日

研修内容と講師:朝里川 研修 「ウェルネスツーリズムの最新情報」

講師:北海道大学准教授 上田 裕文氏

開催日 :12月3日

研修内容と講師:札幌振興公社 大倉山(1) 研修

「外国人が感じる良い点・改善点、顧客満足アップ」

講師:株式会社ZERO PLANNING 増井 淨美氏・

株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

開催日 :12月4日

研修内容と講師:天然豊浦温泉 しおさい 研修「接遇研修・インバウンド営業」

講師:株式会社アンビックス副会長 前川 勝美氏

開催日 :12月4日

研修内容と講師:釧路観光コンベンション協会 研修

「インバウンド誘致 情報発信」

講師:株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏・

株式会社イースト・デイリー 清水 亮太氏

開催日 :12月6日

研修内容と講師:帯広観光コンベンション協会 研修

「インバウンドのマーケットへのアプローチ」

講師:株式会社イースト・デイリー 清水 亮太氏

開催日 :12月9日

研修内容と講師:札幌振興公社 大倉山(2) 研修

「外国人が感じる良い点・改善点、顧客満足アップ」

講師:株式会社ZERO PLANNING 増井 淨美氏・

株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

開催日 :12月10日

研修内容と講師:安平町 研修「鉄道を使った観光誘致」

講師:なら歴史芸術文化村 福原 稔浩氏

開催日 :12月11日

研修内容と講師:三笠市 研修「映画やドラマにおける経済効果」

講師:なら歴史芸術文化村 福原 稔浩氏

開催日 :12月11日

研修内容と講師:大雪カムイミンタラDMO 研修「接遇研修・インバウンド対応」

講師:株式会社ZERO PLANNING 増井 淨美氏

開催日 :12月12日

研修内容と講師:札幌振興公社 大倉山(3) 研修

「外国人が感じる良い点・改善点、顧客満足アップ」

講師:株式会社ZERO PLANNING 増井 淨美氏・

株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

開催日 :12月13日

研修内容と講師:札幌振興公社 大倉山(4) 研修

「外国人が感じる良い点・改善点、顧客満足アップ」

講師:株式会社ZERO PLANNING 増井 淨美氏・

株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

開催日 :12月16日

研修内容と講師:洞爺湖温泉協会 研修「外国人観光客を喜ばせるには」

講師:株式会社ZERO PLANNING 増井 淨美氏

開催日 :12月19日

研修内容と講師:留萌観光連盟 研修「おもてなし研修」

講師:オフィスAZM 濱野 まさひろ氏

開催日 :1月9日

研修内容と講師:砂川ハイウェイオアシス観光 研修

「ショッピングツーリズム ・インバウンドで稼ぐ」

講師:株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

開催日 :1月16日

研修内容と講師:留萌観光協会 研修「おもてなし研修」

講師:オフィスAZM 濱野 まさひろ氏

開催日 :1月17日

研修内容と講師:網走市観光協会 研修「気持ちが伝わる英語コミュニケーション」

講師:馬上 千恵氏(M’s English 代表、

北海道アドベンチャートラベルガイド)

開催日 :1月17日

研修内容と講師:豊富町 研修 「おもてなし研修」

講師:オフィスAZM 濱野 まさひろ氏

開催日 :1月22日

研修内容と講師:旭川シティホテル懇話会 研修「韓国・台湾の最新情報」

講師:株式会社コリア・ネットワーク 鄭 子龍氏・

株式会社イースト・デイリー 清水 亮太氏

開催日 :1月23日

研修内容と講師:北斗市 研修「ショッピングツーリズム ・インバウンドで稼ぐ」

講師:株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

開催日 :1月24日

研修内容と講師:白老観光協会 研修 「外国人接客対応」

講師:株式会社ZERO PLANNING 増井 淨美氏・

株式会社ライヴ環境計画 鈴木 靖彦氏

