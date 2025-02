藤岡 弘出演！パワーアクショングロウ「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」

PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演する大東 賢監督・主演の話題作、「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」が2025年4月19日にブルース・リーショップの発祥地、神戸元町南京町近く元町映画館より公開されます。

パワーアクショングロウ「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」

PAG事務局 パワーアクショングロウが製作する藤岡 弘、と堀田 眞三が声優として出演する大東 賢監督・主演の話題作、「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」が2025年4月19日にブルース・リーショップの発祥地、神戸元町南京町近く元町映画館より公開!

ブルース・リーの大ファン大東 賢監督の怪鳥音が「〜運送ドラゴン〜パワード人間バトルクーリエ」のエンディング曲で聴くことができます。

その他、関西の上映劇場は扇町キネマ、ならまちシアター青丹座が決定されて、関東の上映劇場はシネマハウス大塚、シネマノヴェチェント、成田HUMAXシネマズが決定されています。

■Feature

異色の映画監督、アームレスリングの元日本王者、アクション俳優の大東 賢がメガホンを握り、特撮ヒーロー作品のラスボス的存在の藤岡 弘、堀田 眞三が声優出演して話題となり、2024年の11月29日に大阪のイオンシネマ四條畷と12月6日に東京のイオンシネマ板橋で試写会&舞台挨拶が開かれ、大盛況で幕を閉じました。

■Story

作品の舞台は西暦2050年の日本。

総人口が100億人を突破した人類は食料や水資源、エネルギーの供給を維持するため月面へと進出。

そんな宇宙事業が軌道に乗り、人類が新たな歴史を刻んでいた頃、ゴッハイ(誤配)を名乗る闇の武装勢力からの攻撃が始まる。

大東寺トランスポート、アルバイト配送員の美剣 疾風は社長命令で、安物のパワードスーツを身にまとい、ゴッハイや地球侵略を目論む宇宙人との戦いに挑む。

■Introduction

劇中で描かれる誤配やパワハラ、ドライバーの高齢化や人手不足など、主人公の美剣が経験し、見聞きする受難の数々は、アクション俳優をしながら運送業のアルバイトで生計を立てていた監督の実体験を随所に盛り込んだもの。

リアルに描かれた配送員の悲哀や奮闘ぶりは必見だ。

安物のパワードスーツが与えられ、戦いを無理強いされる美剣の姿は、低賃金かつ長時間労働にあえぐ労働環境を想起させる映像が展開される。

