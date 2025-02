【モンスターハンターワイルズ】2月28日 発売予定価格 通常版:9,900円 デラックスエディション:11,900円 プレミアムデラックスエディション:13,900円

セブン‐イレブンおよびローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100にて、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用ハンティングアクションゲーム「モンスターハンターワイルズ(モンハンワイルズ)」の関連グッズが抽選で当たるSteamギフトカード購入キャンペーンが2月3日より3月9日まで開催される。

本キャンペーン期間中は、対象店舗にて対象のSteamギフトカードを購入後、各特設サイトから応募することで、「モンハンワイルズ」に登場するモンスターが描かれたPC/スマートフォン用壁紙がプレゼントされる。また、本作のグッズが当たる抽選に1人1回まで応募できる。各対象商品などは以下の通り。

セブン‐イレブン|Steamギフトカード「モンスターハンターワイルズ」アイテムプレゼントキャンペーン!

キャンペーン期間:2月3日~3月9日

登録期間:~3月10日

対象商品:Steamギフトカード10,000円券またはSteamギフトカードバリアブル券(10,000円~20,000円)

実施店舗:セブン‐イレブン各店舗

もれなくプレゼント

抽選7名

□特設サイト

ローソン|「モンスターハンターワイルズ」× Steamギフトカード購入キャンペーン

キャンペーン期間:2月3日~3月9日

登録期間:~3月10日

対象商品:Steam ギフトカード10,000円券またはSteamギフトカードバリアブル券(10,000円)

実施店舗:ローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100

波衣竜「ウズ・トゥナ」PC・スマホ壁紙。もれなくプレゼント

「モンスターハンターワイルズジャージ」抽選30名

□特設サイト

(C)CAPCOM

(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.