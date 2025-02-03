¡ÖÇÏ¼«ÂÎ¤ËÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡×£³Ç¯°Ê¾å¤âÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¥í¥´¥¿¥¤¥×¤ò¾¡¤¿¤»¤¿2016Ç¯¡¦°ÂÅÄµÇ°¤Îµ³¾è¡ª¡Ú¸½ÌòJRA¥¸¥ç¥Ã¥ー¡¦ÅÄÊÕÍµ¿®¥é¥Ö¤¹¤Ý¥Èー¥¯¥·¥çー¡Û
¥í¥´¥¿¥¤¥×¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿2016Ç¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¤òÅÄÊÕÍµ¿®µ³¼ê¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
½éGⅠÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿2014Ç¯¤Î¥Õ¥§¥Ö¥é¥êー£Ó¤Î¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Ã¥ー¤ÈÆ±¤¸Æ¨¤²¤Ç¤Î£ÇⅠ¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
£³ºÐ¤Ç»©·îÇÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥í¥´¥¿¥¤¥×¤â¡¢¤½¤Î¾¡Íø°Ê¹ß¤Ï£³Ç¯°Ê¾åÌ¤¾¡Íø¤Ç·Þ¤¨¤¿£¶ºÐ¤Ç¤Î°ÂÅÄµÇ°¡£
Ã±¾¡3,690±ß¤Ï12Æ¬Î©¤Æ¤Î£¸ÈÖ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¡£
¾¯¤·ÇÏ¾ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅöÆü¤ÎÅìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥»¥ª¥êー¤È¤·¤Æ¤ÏÇÏ¾ì¤ÎÎÉ¤¤³°ÌÜ¤òÄÌ¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢ÅÄÊÕÍµ¿®µ³¼ê¤Ï¥¤¥Á¤«¥Ð¥Á¤«ºÇÃ»µ÷Î¥¤Î¥é¥Á±è¤¤¤òÁö¤Ã¤Æ¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
»©·î¾Þ¤Ï£Í.¥Ç¥àー¥íµ³¼ê¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥í¥´¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢ÅÄÊÕÍµ¿®µ³¼ê¤Ë¼ê¹Ë¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï£¶ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ç¡¢°ÂÅÄµÇ°¤¬£³²óÌÜ¤Îµ³¾è¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö£ÇⅠÇÏ¤Ê¤Î¤À¤«¤é¶¯¤¤ÇÏ¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡££³Ç¯°Ê¾å¤âÌ¤¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢ÇÏ¼«ÂÎ¤ËÎÏ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂ®¤¤¥¹¥¿ー¥È¤òÀÚ¤Ã¤ÆÆ¨¤²¤ì¤Ð¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡×
ÅÄÊÕÍµ¿®µ³¼ê¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Èー¥¯¥·¥çー¤Î°ìËë¤À¤Ã¤¿¡£