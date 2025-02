Appleは自社製品向けに有料の延長保証サービスとして「AppleCare+」を提供しています。AppleCare+では保証期間を2年間に延長可能なのですが、この複数年プランが段階的に廃止されると報じられました。Apple reportedly phasing out option to purchase multi-year plans of AppleCare+ - 9to5Mac

A notable change coming to AppleCare+ next week: Apple is dropping the 2-3 year pay in advance option at physical retail stores and on devices and will only offer monthly and annual subscriptions. You’ll still be able to get those multi-year plans on the online store.— Mark Gurman (@markgurman) February 2, 2025

https://9to5mac.com/2025/02/02/applecare-plan-change-phasing-out/2025年2月3日、Apple関連のリーク情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が「来週、AppleCare+に注目すべき変更が行われます。Appleは実店舗およびデバイスでの2〜3年分の前払いオプションを廃止し、月間および年間サブスクリプションのみを提供します。ただし、オンラインストアでは引き続き複数年プランを入手できます」と投稿し、オンラインストア以外でAppleCare+の複数年保証延長プランが廃止されると伝えました。日本ではAppleCare+に記事作成時点で月間サブスクリプション(月払い)と2年間分の前払いプランが用意されており、iPhoneの最新モデルであるiPhone 16 ProおよびiPhone 16 Pro Maxの場合は月払いが税込1580円、2年間分の前払いプランが税込3万1800円です。なお、AppleCare+に加入していればバキバキに割れてしまったiPhoneのディスプレイガラスや、膨張してしまったバッテリーも安価に修理してもらうことができます。ビシビシに画面が割れたiPhoneをAppleCare+で交換修理してみました - GIGAZINEiPhone Xのバッテリーが突然ふくらんで曲がってヤバい状態になったのでAppleCare+特典「エクスプレス交換サービス」で修理依頼してみた - GIGAZINEガーマン記者の報道の通りとなれば、Apple Storeを含む実店舗でApple製品を購入する場合、AppleCare+の2年間分の前払いプランが利用不可能となる模様。ただし、オンラインストアで購入する場合は、依然として2年間分の前払いプランが利用可能なようです。Apple関連メディアの9to5MacがAppleCare+の複数年プランが廃止されると報じたところ、読者からは「私はもともと不器用な人間ではないので、Apple製品を使い始めて20年以上経ちますが、AppleCare+を使う必要は一度もありませんでした。誰もがそうではないことはわかっていますが、私は約10年前にAppleCare+の購入を止めました。そのため、Appleが収益を増やすためにAppleCare+のプランを変更したとしても、私には影響がないようです。ただ、率直に言ってAppleは私から十分な収益を得ていると思います」などのコメントが寄せられています。