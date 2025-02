アライブプラスは、APtrikes125をベースとしたトライク車両の新しいモデル「ST TRIKES125」を発売します。

アライブプラス「ST TRIKES125」

アライブプラスは、APtrikes125をベースとしたトライク車両の新しいモデル「ST TRIKES125」を発売。

「ST TRIKES125」は、カーゴや移動型の店舗車両にもなりビジネスシーンでもお使いいただける車両をコンセプトとしています。

こちらの新しい車両で2025年3月21〜23日に行われる大阪モーターサイクルショー2025に出展をします。

アイディア次第でいかなるようにも姿を変えられるよう、ベース車両は他へ移せるものは移動させ、不要なものは付けず荷室容量と内外の隔壁を鉄板で覆いました。

商用利用を考えておられる方に対して、新車からの改装よりはコストダウン出来る車輛を輸入した方が得策ではないかとの観点からのベース車両です。

大型のカーゴボックスも簡単に装着可能です。

価格はAPtrikes125と同じく480,000円(税込528,000円)での提供。

■ST TRIKES125諸元

全長 2,200mm

全幅 1,000mm

高さ 1,650mm

APtrikes125は出るべき問題点は出尽くし感がみられ、近隣運行に対しては自動車並みの点検を行う車両に関しては問題なく1,000、2,000キロメートルと走行を伸ばしています。

こちらの車両をベースに移動型の屋台、野菜無人販売車、花の無人販売車、雑貨、古着のセレクトショップ車両、デイサービス巡回車両などさまざなニーズに応える準備をしています。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 移動型店舗車両にもなるビジネスモデル!アライブプラス「ST TRIKES125」 appeared first on Dtimes.