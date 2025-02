ストレス性消化器不調のケア！日本ヒルズ・コルゲート「腸内バイオーム コンフォート」

日本ヒルズ・コルゲートは、2025年2月に、猫の消化ケアのための特別療法食『ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 〈猫用〉 腸内バイオーム』を、「腸内バイオーム コンフォート」へアップグレードします。

「コンフォート」シリーズへのアップグレードにより、〈猫用〉 腸内バイオームは、ヒルズ独自のプレバイオティクス繊維ブレンドを使用した、従来の健康的な排便のサポートや消化器の健康維持と不調のケアに加え、加水分解ミルクプロテインとトリプトファンも配合している製品です。

このアップグレードにより、消化器疾患の管理が必要な猫の生活の質向上に役立つことが科学的に証明された療法食、ヒルズ プリスクリプション・ダイエット 〈猫用〉腸内バイオーム コンフォートは、ストレス性の消化器疾患でお悩みのペットを持つペットオーナーに、さらなる安心とおいしさを届けます。

<猫のストレス>

ストレスは、日常的なものであるにも関わらず、見落とされることも多くあります。

しかしながら、67%*1の米国の獣医師がペットオーナーからストレスや不安についての質問を他の質問より多く受けると回答しており、ストレスに着目することは重要であることが分かります。

*1 CM Rearch社による新型コロナウイルス感染症レポートの質問「パンデミックが起こる前と比較して現在ペットオーナーの話題や質問で最も多いものは何ですか」に対する回答に基づく。

ベース:全対象者 n=810x

<猫の消化器の健康について>

軟便等の消化器症状や下部尿路疾患の兆候は、隠れたストレスの兆候の中でも最もわかりやすいため、ストレスに起因するものなのか気にかける必要があります。

このような兆候に気付いた場合は、かかりつけの獣医師に相談することが大切です。

<ヒルズ プリスクリプション・ダイエット〈猫用〉 腸内バイオーム コンフォートシリーズとは>

ヒルズの特別療法食プリスクリプション・ダイエット〈猫用〉腸内バイオーム コンフォートは、最短24時間で健康で規則的な排便をサポートし、軟便の再発リスクの低減に役立つ*3ことが科学的に証明されています。

【愛猫にとってのメリット】

・速やかにマイクロバイオームを活性化し、健康的な排便をサポート

・ストレス性をはじめとした猫の消化器の不調に配慮*2

・軟便の再発リスクの低減に役立つ*3

*2 ヒルズ独自のプレバイオティクス繊維ブレンドを使用し、加水分解ミルクプロテインとトリプトファンも配合

*3 ヒルズ独自の繊維ブレンドによる

【製品の特長】

・アクティブバイオーム+テクノロジーが愛猫のマイクロバイオームを育む

・ヒルズ独自のプレバイオティクス繊維ブレンドを使用。

加水分解ミルクプロテインとトリプトファンも配合

・マイクロバイオームを活性化し、有益なポストバイオティクスの産生を促進

療法食による食事管理での消化器ケアには、療法食だけをおいしく継続的に食べてもらうことが大切です。

〈猫用〉腸内バイオーム コンフォートはドライ製品とウェット製品を取り揃えています。

<ヒルズのペット栄養学について>

ペット栄養学への変わらない責任感のもとで75年以上前に創業したヒルズは、人間とペットの特別な関係を豊かに伸ばしていくというミッションを掲げています。

ヒルズは、先駆的な研究や、犬猫の特別なニーズに関する科学的根拠をベースにした画期的な栄養に特化しています。

ヒルズの療法食ブランド プリスクリプション・ダイエット、並びにヒルズの総合栄養食ブランド サイエンス・ダイエット及びサイエンス・ダイエット ベット・エッセンシャルは、世界中の動物病院や、ペット専門店で販売しています。

ヒルズ、ヒルズ製品やヒルズの栄養哲学に関する詳しい情報は、ヒルズのホームページ、Facebook、Instagramにアクセスしてください。

<製品概要>

カテゴリー:獣医師専用の特別療法食

発売日 :ドライ製品 2025年2月3日発売、ウェット製品 2025年2月25日発売

販売場所 :全国の動物病院

製品名 :下記の通り

〈猫用〉 腸内バイオーム コンフォート ドライ 500g, 2kg

https://www.hills.co.jp/cat-food/pd-gastrointestinal-biome-feline-dry

〈猫用〉 腸内バイオーム コンフォート チキン&野菜入り シチュー 缶詰 82g

https://www.hills.co.jp/cat-food/pd-gastrointestinal-biome-feline-chicken-and-vegetable-stew-canned

