象印マホービンは「ZOJIRUSHIユメセンサーキット2025」を開催します。

ZOJIRUSHIユメセンサーキット2025

開催時期:2025年5月下旬〜10月予定

開催場所:全国の小学校5校にて開催予定

対象 :2025年度の新5年生

実施単位:クラス単位

開催規模:各地区1日2クラス実施予定

主催 :公益財団法人日本サッカー協会

協賛 :象印マホービン株式会社

象印マホービンは「ZOJIRUSHIユメセンサーキット2025」を開催!

この企画は、日本サッカー協会が実施している、子どもたちに「夢を持つことの大切さ」を伝えるJFAこころのプロジェクト「夢の教室」に加え、象印マホービンが推進している「水分と塩分両方を補給する熱中症予防の啓発活動」を、児童や保護者および学校関係の方に伝えていく活動です。

2025年度は、下記の通り実施対象となる小学校を全国から募集します。

■募集概要

応募対象:全国の小学校

(開催についてご相談可能な代表者の方がご応募ください。)

※離島や遠隔地、また少人数の学校でご希望される場合も、事務局にお問合せください。

募集期間:2025年2月3日(月)〜3月7日(金) ※最終日17:00必着

応募先 :ユメセンサーキット事務局

応募方法:所定の応募用紙にて事務局までFAX(06-6445-2288)か郵送にて申込

※応募用紙はHPよりダウンロード、

もしくは事務局に電話・FAX・郵送・e-mailにて請求

選考方法:応募校の中から、主催者が開催校を決定し、発表・通知

<2024年開催の様子>

夢先生:箱山 愛香さん/元アーティスティックスイミング選手

大竹 七未さん/元サッカー選手

【問合せ先・応募先】

ユメセンサーキット事務局

〒550-0004 大阪府大阪市西区靭本町1-11-7 信濃橋三井ビルディング2階

担当 : 仙田(せんだ)・森本(もりもと)

TEL : 0120-717-080(平日10:00〜17:00)

FAX : 06-6445-2288

E-mail: yumesencircuit@asakonet.co.jp

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アスリートが「夢先生」として小学校にやって来る!ZOJIRUSHIユメセンサーキット2025 appeared first on Dtimes.