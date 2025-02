幼稚園選びを考える保護者の、直接の出会いをサポート！幼稚園フェスタ2025

富士チャイルドアカデミーが主催する「幼稚園フェスタ2025」は私立附属幼稚園15園が参加して開催!

幼稚園フェスタ2025

日時 : 2025年5月18日(日)

会場 : 二子玉川ライズ スタジオ&ホール

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1-14-1

参加予約 : 事前WEB予約制 https://fujichild.jp/festa-form/

予約締切 : 2025年5月17日(土)12:00まで

富士チャイルドアカデミーが主催する「幼稚園フェスタ2025」は2024年で19回目を迎え、私立附属幼稚園15園が参加して開催します。

■2025年のテーマは多様性 What color do you want ?

幼稚園フェスタに参加いただいている幼稚園は、私立小学校附属の幼稚園です。

それぞれの幼稚園の特色は多様で、それぞれの良さ、それぞれのカラーがあります。

参加幼稚園の魅力はたくさんあると思いますが、2024年はその中から参加各幼稚園の『園のイチオシ!』を挙げ来場者は、それぞれの家庭が求めるカラーを探せます。

有名私立附属幼稚園の先生方と、幼稚園選びを考える保護者の、直接の出会いをサポートする催しです。

幼稚園の先生方は、各幼稚園の特色ある教育方針・環境・園生活の様子を保護者様に伝え、保護者の方はどのような些細なことでも、直接、質問することが出来ます。

■参加幼稚園 15園

カリタス幼稚園、品川翔英幼稚園、湘南白百合学園幼稚園、

昭和女子大学附属昭和こども園、成城幼稚園、聖ドミニコ学園幼稚園、

洗足学園大学附属幼稚園、玉川学園幼稚部、田園調布雙葉小学校附属幼稚園、

桐蔭学園幼稚園、東京都市大学二子幼稚園、桐光学園みどり幼稚園、

文教大学付属幼稚園、明星幼稚園、森村学園幼稚園

[パンフレットのみ参加]

国立学園附属かたばみ幼稚園、光塩幼稚園、晃華学園マリアの園幼稚園、

清明幼稚園、帝京大学幼稚園、日本女子大学附属豊明幼稚園、和光幼稚園 ほか

催しの案内

【幼稚園受験の面接練習をしてみませんか?】

当日合計50組、1組7〜8分程度の面接練習ができるコーナーを開設します。

面接官は参加園の先生方です。

貴重な体験ができるチャンスです。

※参加ご希望の方はWEB予約時に、申込みできます。

【富士チャイルドアカデミーコーナー】

「うちの子に合っている幼稚園はどこかしら?」「どの幼稚園のブースを回ればよいのだろうか?」

子育てや受験に関するご質問に答える情報満載のコーナーです。

幼稚園選びのアドバイス、幼稚園の受験準備の進め方についてもご相談ください。

プロの担当スタッフが親身になって対応します。

同コーナーでは幼稚園受験模擬テスト(5月・7月・9月・10月)の申し込み受け付けもしています。

模擬テストの内容もこちらのコーナーで説明します。

【お子様スタンプラリー】

各幼稚園ブースでお話をされたご家族に1枚ずつシールを差し上げます。

シールを集めた方にはプレゼントを用意しています。

この機会にたくさんの幼稚園のお話を伺い、お子様の幼稚園選びの参考にしてください。

パンフレットコーナー

面接練習コーナー

