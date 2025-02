【拡張パック「バトルパートナーズ」の一部のカードにおける表面加工の誤りに関するお知らせ】1月31日 発表

ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム」の拡張パック「バトルパートナーズ」に関してのお知らせを発表した。

本発表によると、1月24日に発売された拡張パック「バトルパートナーズ」に収録されているカード「Nのゾロアークex UR(ウルトラレア)」で、表面加工の誤りがあったと伝えている。なお、当該のカードを使用することによるプレイ上の問題は無い。

同社は本問題に対して「今後は商品の製造管理を強化徹底し再発防止に努めてまいりますので、何卒ご理解を賜りますよう、お願い申し上げます。」とコメント。

また対象のカードについて、正しい加工のカードと交換対応を行なうとしており、希望するユーザーは「ポケモンカードゲームサポートデスク」より申込をすることで交換ができる。

□ポケモンカードゲームサポートデスク「単品カードの交換に関するお問い合わせ」のページ

(C) Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。