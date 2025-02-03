「週刊少年ジャンプ 2025年10号」本日発売！ 表紙&巻頭カラーにサッカーマンガ「エンバーズ」登場
【週刊少年ジャンプ 2025年10号】
2月3日 発売
価格：300円
2月3日 発売
価格：300円
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ2025年10号」を本日2月3日に発売した。価格は300円。
今号の表紙&巻頭カラーには、サッカーを題材にしたマンガ「エンバーズ」（原作：車裂圭氏/作画：西井聡太郎氏）が登場。センターカラーには、鈴木祐斗氏の「SAKAMOTO DAYS」、「あかね噺」（原作：末永裕樹氏/作画：馬上鷹将氏）、筒井大志氏の「シド・クラフトの最終推理」がそれぞれ掲載される。
週刊少年ジャンプ10号本日発売📚- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) February 2, 2025
滾るJUMP新世代❗️
2025 NEW STAR 新連載2連弾第1弾‼️
燃え上がる高校サッカードラマ表紙&巻頭カラーは『エンバーズ』🎉
センターカラーは『SAKAMOTO DAYS』『あかね噺』『シド・クラフトの最終推理』‼️
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