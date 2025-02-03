【週刊少年ジャンプ 2025年10号】2月3日 発売価格：300円

集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ2025年10号」を本日2月3日に発売した。価格は300円。

今号の表紙&巻頭カラーには、サッカーを題材にしたマンガ「エンバーズ」（原作：車裂圭氏/作画：西井聡太郎氏）が登場。センターカラーには、鈴木祐斗氏の「SAKAMOTO DAYS」、「あかね噺」（原作：末永裕樹氏/作画：馬上鷹将氏）、筒井大志氏の「シド・クラフトの最終推理」がそれぞれ掲載される。