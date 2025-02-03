＜個人投資家の予想＞ 02月03日 10時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード 東証グロース
(2586) フルッタ 東証グロース
(4506) 住友ファーマ 東証プライム
(3640) 電算 東証スタンダード
(4593) ヘリオス 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂 東証プライム
(3825) リミックス 東証スタンダード
(4784) ＧＭＯインタ 東証プライム
(3912) モバファク 東証スタンダード
(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード 東証グロース
(2586) フルッタ 東証グロース
(4506) 住友ファーマ 東証プライム
(3640) 電算 東証スタンダード
(4593) ヘリオス 東証グロース
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂 東証プライム
(3825) リミックス 東証スタンダード
(4784) ＧＭＯインタ 東証プライム
(3912) モバファク 東証スタンダード
(7163) 住信ＳＢＩ銀 東証スタンダード
出所：MINKABU PRESS