内面も外見もサポートする新しい婚活スタイル！R Dresser 結婚相談所

イメージコンサルティングサロン「R Dresser(アールドレッサー)」が、2025年2月3日(月)、「R Dresser 結婚相談所」を新規オープンしました。

銀座|新宿|横浜|大阪|福岡のサロンにて案内。

R Dresser結構相談所は、安心の「IBJ登録の結婚相談所」です。

自分の魅力を知って「素敵な婚活」を実現できるよう、一人ひとりに向き合ってサポート!

「豊富な経験とスキル」を活かし、外見だけでなく内面の魅力も引き出す婚活サポートを提供されます。

■R Dresser 結婚相談所の特徴

(1) 安心のIBJ登録の結婚相談所

IBJは業界最大の会員数94,000名。

毎月平均で5,500名が新規入会。

検索項目が充実しているため、ピンポイントで好みの人を検索できます!

厳正な入会基準をクリアした方のみ在籍。

アクティブで活動的な会員様が多いため理想の出会いを実現しやすいシステムです。

(2) 月間1,000名・年間14,000名がご来店

R Dresserは【銀座|新宿|横浜|大阪|福岡】にて月間1,000名・年間14,000名のお客様にご来店をいただいているイメージコンサルティングサロンです。

一人一人に合った「婚活ファッション・メイク」もサポート。

婚活に特化したプログラムも用意されています。

(3) 丁寧なカウンセリング

カウンセリングで丁寧に話しを伺い、会員の魅力や結婚観を引き出すことで、「会ってみたい」と思ってもらえるプロフィール作成をお手伝い。

(4) サポートサービス

・パーソナルカラー診断

・骨格診断

・顔タイプ診断

・婚活向けショッピング同行

・婚活メイクレッスン

成婚後は、ウェディングに特化した「顔タイプウェディング診断」を無償で提供!

アクセサリー、髪型、ブーケ等、トータルコーディネートを提案します。

■R Dresser サロン代表|イメージコンサルタント 小川里奈

・パーソナルカラー講師

・日本顔タイプ診断協会 認定講師

※500名以上の「パーソナルカラーアナリスト」を育成

■CSCA認定

・16タイプ・パーソナルイメージコンサルタント

・骨格分析パーソナルスタイリスト

■JCLA 日本化粧品検定 1級

■顔タイプ アドバイザー1級

■顔タイプウェディングアドバイザー

■顔タイプメンズアドバイザー

■日本化粧品協会 コスメコンシェルジュ

■ラピス認定セミナー講師

■2017年度 ラピスアカデミー 最優秀パーソナルリスト受賞

婚活は新しい自分を発見し、未来のパートナーと出会うための素晴らしい旅。

イメージコンサルタントとして、あなたが本来持っている魅力を最大限に引き出し、自信を持てる外見と印象をお届けします。

〇銀座店

東京都中央区銀座1-4-6 ハートビル7F

※銀座一丁目駅 徒歩1分/有楽町駅 徒歩3分/銀座駅 徒歩4分

〇銀座2号店

東京都中央区銀座3-10-19 美術家会館ビル401

※銀座一丁目駅 徒歩3分/銀座駅 徒歩4分/東銀座駅 徒歩2分

〇新宿高田馬場店

東京都新宿区高田馬場1-26-12 高田馬場ビル6F・8F

※高田馬場駅 早稲田口 徒歩1分

〇横浜関内店

神奈川県横浜市中区尾上町2-18-1 YSビル601

※JR京浜東北線・根岸線 関内駅 徒歩3分

〇大阪梅田店

大阪府大阪市北区芝田1-12-7 大栄ビル新館601

※阪急線「大阪梅田駅」 徒歩3分

※御堂筋線「梅田駅」徒歩5分

〇福岡天神店

福岡県福岡市中央区大名2-4-38 チサンマンション天神3 1013号

※地下鉄空港線 赤坂駅 徒歩1分/天神駅 徒歩7分

