なぜ「脳の進化」はこんなにも誤解されるのか…いまだにはびこる「俗説」の正体

「動物を何か思い浮かべてください」と尋ねられたら、何を思い浮かべるだろうか?

イヌやネコ、キツネやリス、あるいはキリンやライオン……こうした動物を最初に思い浮かべるひとが多いのではなかろうか。しかしこれらの動物はみな、「哺乳類」というごく一部のグループに属している。わたしたちヒトも哺乳類である。そのせいか、わたしたちの動物のイメージは哺乳類に偏ってしまいがちだ。

では、「生き物」ならどうだろう?

今度は、鳥や魚、昆虫、エビやカニ、イカやタコ、クラゲなど、さきほどよりは広い範囲から代表例が集まるかもしれない。だが実は、ここで挙げた生物はいずれも「動物」である。「生き物」には動物のほかに、植物(藻類を含む)や、キノコなどの菌類、ゾウリムシやアメーバなどの微生物、さらには細菌まで、多種多様なグループが含まれている。

ヒトはもちろん動物だ。ここでもわたしたちは、自分たちの属するグループに偏ったイメージを抱いてしまう傾向にある。こうした、人間を中心として世界や物事を捉える思考様式を「人間中心主義」と呼ぶ。

人間中心主義のバイアスは、これまでの科学思想史にも甚大な影響を及ぼしてきたし、現在でもさまざまな文脈でわたしたちの思考に忍び込んでいる。

人類の宿痾とも言えるその病巣の一端を、今回は脳に焦点を当てて白日のもとに晒そう。というのも、脳の進化にまつわる誤解が、専門家たちが再三にわたって否定してきたのにもかかわらず、いまだ巷にはびこっているのだ。

「脳の三位一体モデル」という誤解

その誤解とは、人間の脳が「爬虫類脳」(反射をつかさどる脳幹)、「哺乳類脳」(情動をつかさどる大脳辺縁系)、「人間脳」(理性をつかさどる大脳新皮質)という3つの層からできているとする「脳の三位一体モデル」である(図1)。

これは医師で神経科学者のポール・D・マクリーンが1960年代に提唱したもので、作家カール・セーガンによる1978年のピューリッツァー賞ノンフィクション部門受賞作『エデンの恐竜』1)で広く人口に膾炙した(マクリーン本人による著書『三つの脳の進化』2)も1990年に原著が出版され、1994年に邦訳がなされた)。

(なおマクリーン本人は、それぞれ「爬虫類脳」「旧哺乳類脳」「新哺乳類脳」と名付けている。しかしさらにわかりやすくするためか、得てして上述のように「爬虫類脳」「哺乳類脳」「人間脳」と呼ばれがちである)

「人間の思考の根幹を支配する爬虫類の要素」というセンセーショナルな言説の影響はすさまじく、三位一体モデルに基づいて日常生活での心の動きを説明しようとするポピュラーサイエンス本やweb記事が後を絶たない……たとえば「感情がコントロールできないのは爬虫類脳が優位になっていて、人間脳がそれを抑えられていない状態になっている」といった具合に。しまいには、「爬虫類脳(レプティリアン脳)」に訴求したマーケティング戦略を唱えるビジネス書まで出てくる始末だ。

このモデルの最大の問題点は何か。それは、爬虫類→哺乳類→人間と、直線的に脳が進歩したかのような図式になってしまっていることだ。その背後には、「人間はトクベツである」という人間中心主義的な価値観が潜んでいる。つまり「進化の頂点」としてのヒトに至るまでの進歩という進化観が反映されているのだ。

三位一体モデルでは、爬虫類の脳には哺乳類脳とされる部分(大脳辺縁系)や人間脳とされる部分(大脳新皮質)がほとんど、あるいはまったくないかのように扱われる。しかし実際には、爬虫類の脳にもこれらの部分に相当する脳領域が存在することがわかっている3, 4, 5)。あえて三位一体モデルの表現を使って言い換えれば、爬虫類脳にも哺乳類脳や人間脳があることになるのだ。そしてヒト以外の哺乳類にも、(当然ながら)大脳新皮質はある。

それどころか、大脳新皮質の起源は爬虫類よりもはるか以前、脊椎動物そのものの誕生にまで遡るかもしれないことが、ヤツメウナギを用いた最新の研究から示唆されている。

ヤツメウナギが教えてくれること

ヤツメウナギは、吸盤状の丸い口が印象的な、ウナギのような細長い魚の姿をした脊椎動物である。鰓孔が7つあり、本当の眼と合わせて8つの眼があるように見えるので、「八つ目」と呼ばれている。

顎をもたなかった頃の最初期の脊椎動物の生き残りで、円口類というグループに属す。円口類にはほかにヌタウナギという動物も含まれるのだが、「ウナギ」とついていても、どちらも本当のウナギとはまったく違う生き物だ。円口類(ヤツメウナギとヌタウナギ)は、ウナギ類が属す条鰭類(一般にイメージされる魚類)よりもはるか以前、軟骨魚類(サメやエイなど)よりも前に分岐した系統である(図2)。脊椎動物のなかで最初に現れた、いわばすべての脊椎動物の「先祖筋」にあたるグループだ。

円口類は顎をもたないだけでない。胸びれや腹びれ(わたしたちの腕と脚に相当する)もないほか、鼻孔(鼻の穴)が対になっておらずひとつしかないなど、脊椎動物の祖先的な特徴を数多く保存している。

初期の脊椎動物の脳の進化を明らかにするため、著者も以前所属していたスウェーデン・カロリンスカ研究所のステン・グリルナー教授らの研究グループは、ヤツメウナギの脳の構造や神経細胞の生理学的特性、神経回路の接続様式を調べた6, 7)。それによって、ヤツメウナギの終脳(わたしたちの大脳に相当)に3層の皮質構造が見つかったほか、その皮質構造を構成する神経細胞の生理学的特性や、それらの細胞と他の脳領域との神経回路の構造が、哺乳類の大脳新皮質のものとよく似ていることが明らかになった。

この結果は、大脳の皮質構造の起源が哺乳類とヤツメウナギの共通祖先、つまりすべての脊椎動物の共通祖先にまで遡る可能性を示唆する。これを検証するために、さらなる研究が重ねられている。筆者の主宰する研究室でも、関連研究を進めているところである。

脳の進化は直線的進歩ではない

こうした研究によって、脊椎動物の脳は三位一体モデルのような直線的進歩ではなく、基本型からの分岐的多様化によって進化してきたと今では考えられている(図3) 。つまり脳の主要な要素は脊椎動物の共通祖先においてすでに確立されており、各系統がそれぞれの環境や生活様式に適応するなかで、脳もそれに合わせてマイナーチェンジを遂げたのである。

たとえば、魚類のなかでもマサバでは、視覚中枢である中脳の視蓋や、運動・姿勢制御を担う小脳が発達しており、高速で遊泳しながら視覚に頼って餌をとる生活様式が反映されている9)。また深海に適応したヌタウナギは、視覚の退化に伴って視蓋も退縮している一方で、嗅覚入力を受ける嗅球や、そこから嗅覚情報を受け取る終脳(大脳)が著しく発達する10)。

実は哺乳類が発達した大脳(とくに大脳新皮質)をもっているのも、夜行性だった祖先の哺乳類が嗅覚に頼って生活していたからだとも言われている11)。

こうした事実に反してもなお、三位一体モデルがしぶとく生き残っているのはなぜか。それは直感的にわかりやすいからだろう。三位一体モデルは、そのモデルが言うような「爬虫類脳」ではなく、人間中心主義のバイアスに強く訴えかけるのだ。

しかし、わかりやすさにまかせて間違った言説に流されるのは、安直であるばかりか、知らずして大きなリスクに身を晒すことにもなる。その先には、陰謀論が大きな口を広げて待ち構えているかもしれないからだ。というのも、レプティリアン陰謀論(爬虫類型の宇宙人であるレプティリアンが、人間に擬態して人類を支配しているとする陰謀論)にも傍証として三位一体モデルが取り入れられているのである。

健全なビジネスや生活を営むためには、「わかりやすい」エセ科学に安易に飛びつかないリテラシーが必要である。とはいえ、物理学者の渡辺慧が「みにくいアヒルの子の定理」で示したように12)、わたしたちはバイアスなしでは世界をうまく認識できない。それでも、自分がどのようなバイアスを通して物事を見ているのかに気を配り、よく吟味する(批判的に検討する)心構えこそが、フェイクにあふれつつある現代の情報過多社会を生き抜くためには肝心なのではないだろうか。

