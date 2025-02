グラビアアイドルの紫藤るいさんがファースト写真集『Purpura』(講談社)の発売記念イベントを1日、書泉ブックタワーで開催した。 趣のある温泉旅館と海辺のリゾートホテルで撮影された本作。「初めての熱海旅行」をイメージし、自身過去最大露出に挑戦。白い肌、Iカップバスト、美しいヒップなどを大胆に披露している。 自身で120点を付けた写真集について「体の柔軟性を活かしたカットがたくさんあります。お気に

