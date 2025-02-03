１月３１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７２．５３ドル（－０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３５．０ドル（－１０．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２１２．８セント（－２３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５９．５０セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８２．００セント（－８．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．００セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．９５（－１．４４）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７２．５３ドル（－０．２０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２８３５．０ドル（－１０．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３２１２．８セント（－２３．６セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５９．５０セント（－７．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４８２．００セント（－８．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０４２．００セント（－２．００セント）
・ＣＲＢ指数
３０４．９５（－１．４４）
出所：MINKABU PRESS