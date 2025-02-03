■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(219A) ハートシード　 東証グロース
(2586) フルッタ　　　 東証グロース
(6920) レーザーテク　 東証プライム
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(5246) エレメンツ　　 東証グロース

■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(7974) 任天堂　　　　 東証プライム
(3825) リミックス　　 東証スタンダード
(4784) ＧＭＯインタ　 東証プライム
(3912) モバファク　　 東証スタンダード
(7163) 住信ＳＢＩ銀　 東証スタンダード


出所：MINKABU PRESS