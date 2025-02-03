３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

０９：３０　豪・小売売上高
０９：３０　豪・住宅建設許可件数　
１０：４５　中・財新製造業購買担当者景気指数
１７：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１７：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１８：３０　英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
１９：００　ユーロ・消費者物価指数（速報値）
２３：４５　米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
※中国市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：寿スピリッツ<2222>，プリマハム<2281>，味の素<2802>，カゴメ<2811>，マクニカＨＤ<3132>，住友化<4005>，住友ベ<4203>，日化薬<4272>，小野薬<4528>，キッセイ薬<4547>，大塚商会<4768>，ＪＶＣケンウ<6632>，ヒロセ電<6806>，ローム<6963>，京セラ<6971>，村田製<6981>，三菱自<7211>，ひろぎんＨＤ<7337>，ＨＯＹＡ<7741>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，あおぞら銀<8304>，紀陽銀行<8370>，ほくほくＦＧ<8377>，みずほＦＧ<8411>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ東海<9022>，ヤマトＨＤ<9064>，ＡＮＡＨＤ<9202>，中部電<9502>，大ガス<9532>ほか
※名証ネクスト上場：バルコス<7790>

出所：MINKABU PRESS