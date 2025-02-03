３日の主なマーケットイベント

○経済統計・イベントなど



０９：３０ 豪・小売売上高

０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：４５ 中・財新製造業購買担当者景気指数

１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・消費者物価指数（速報値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

※中国市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：寿スピリッツ<2222>，プリマハム<2281>，味の素<2802>，カゴメ<2811>，マクニカＨＤ<3132>，住友化<4005>，住友ベ<4203>，日化薬<4272>，小野薬<4528>，キッセイ薬<4547>，大塚商会<4768>，ＪＶＣケンウ<6632>，ヒロセ電<6806>，ローム<6963>，京セラ<6971>，村田製<6981>，三菱自<7211>，ひろぎんＨＤ<7337>，ＨＯＹＡ<7741>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，あおぞら銀<8304>，紀陽銀行<8370>，ほくほくＦＧ<8377>，みずほＦＧ<8411>，ＪＲ東日本<9020>，ＪＲ東海<9022>，ヤマトＨＤ<9064>，ＡＮＡＨＤ<9202>，中部電<9502>，大ガス<9532>ほか

※名証ネクスト上場：バルコス<7790>



出所：MINKABU PRESS