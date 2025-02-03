¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹ÆþÃÄ¤Î¶ÍÊþ¡¦¿¹°ææÆÂÀÏº¡¡³Ø¶ÈÊä½õ¶â3900Ëü±ß¤ÎÂº¤¤²ÁÃÍ¡¡¹âÂ´Â¨¥á¥¸¥ã¡¼²ÃÂ®¤Ø
¿¹°æ¤Î·èÃÇ¤Ïº£¸å¤Îµå³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤½¤¦¤À(C)»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡µå³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢Âç¤¤Ê½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ºò½©¤Î¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÍÊþ¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎÆóÅáÎ®¡¦¿¹°ææÆÂÀÏº¤¬1·î15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ÖÆóÅáÎ®¡×¿¹°ææÆÂÀÏº¤¬¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¡¡µåÃÄ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿
¡¡Åê¤²¤Æ¤ÏºÇÂ®153¥¥í±¦ÏÓ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤â¹â¹»ÄÌ»»45È¯¤ò¸Ø¤ëº¸¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢NPB¥¹¥«¥¦¥È¤â¾å°Ì¸õÊä¤È¤·¤Æ´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿¹°æ¤Ïºò½©¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÁ°¤Ë¿ÊÏ©¤òMLB°ìËÜ¤Ë¹Ê¤ê¡¢12µåÃÄ¤Ë¤Ï¡Ö»ØÌ¾NG¡×¤Î°Õ¸þ¤òÄÌÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¡¢Æ±ÍÍ¤ËMLBÄ©Àï¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿²Ö´¬Åì¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ÎÁ°¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤¬»ØÌ¾¤ÎÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¡¢·ë²ÌÅª¤ËÃ±ÆÈ»ØÌ¾¤ËÀ®¸ù¡£ÂçÃ«¤ò¸ýÀâ¤Íî¤È¤·¡¢NPB¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤·¤¿¤³¤È¤âµ²±¤Ë¿·¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡¹âÂ´¤Î¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤¬NPB¤ò·Ð¤º¤ËMLB¹Ô¤¤ò·èÃÇ¤·¡¢NPB¤Î¾å¸Â¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤ë·ÀÌó¶â151Ëü500¥É¥ë¡ÊÌó2²¯3600Ëü±ß¡Ë¤¬Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢º£¸å¤Ï¡Ö¹âÂ´Â¨¥á¥¸¥ã¡¼¡×¤ÎÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ï¤³¤¦²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥É¥é¥Õ¥ÈÁ°¤Ë¤Ï³ÆµåÃÄ¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤¬¡Ø¡»¡»¤Ï¿¹°æ¤ò¶¯¹Ô»ØÌ¾¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡Ù¤È¤¤¤¦±½¤âÎ®¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤¿¤éÌµÉ÷¤Ç¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÏÎãÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ°ïºà¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¾å°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤ËÆþÃÄµñÈÝ¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÂçÀÚ¤Ê¾å°Ì¤Î1ÏÈ¤ò¤ß¤¹¤ß¤¹¼º¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£³ÆµåÃÄ¤È¤â¶ÍÊþ¥µ¥¤¥É¤Ë¤ÏÇ°Æþ¤ê¤ËMLB¹Ô¤¤Î°Õ»×¤¬¶¯¸Ç¤Ç¤¢¤ë¤È³Î¤«¤á¤¿¾å¤Ç¡¢»ØÌ¾¤ò²óÈò¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢º£²ó¤Î·ÀÌó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Öº£²ó¤Î·ÀÌó¤Ç¤Ï¡¢³Ø¶ÈÊä½õ¶â¤È¤·¤Æ25Ëü¥É¥ë¡ÊÌó3900Ëü±ß¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë°úÂà¸å¡¢³Ø¶È¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ò¾©Îå¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤ª¶â¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤Ï¡ØÂç³Ø¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¹Ô¤±¤ë¤·¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ø¤Ù¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÆüËÜµå³¦¤Î¾ì¹ç¡¢ÍË¾Áª¼ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÌçÂç³Ø¤Î¸ýÀâ¤Ê¸¶ç¤Ï¡Ø¹âÂ´Â¨¥×¥í¤è¤ê¤â¡¢Âç³Ø¤ò½Ð¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬Ä¹¤¤¿ÍÀ¸¡¢ÀäÂÐ¤Ë¥È¥¯¤À¤è¡Ù¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥í¤Ç¤Î¸½Ìò¤ò½ª¤¨¤Æ¤«¤éÂç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤âÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÊÆ¹ñÎ®¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÂç³ØÌîµå´Ø·¸¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶¼°Ò¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¿¹°æ¤Ï¾®³Ø¹»¤«¤éÃæ³Ø¡¢¹â¹»¤ÈÊÐº¹ÃÍ71¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë¶ÍÊþ³Ø±à¤Ç³Ø¤ó¤À½¨ºÍ¡£¤½¤ì¤æ¤¨¤Î³Ø¶ÈÊä½õ¶â¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤âÊ¸ÉðÎ¾Æ»¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥é¥Õ¥È¾å°Ì¸õÊä¤Î¹â¹»À¸¤¬¸½¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢º£²ó¤Î¿¹°æ¤Î·èÃÇ¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÆ»É¸¤Ë¤Ê¤ë¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡Âº¤¤·èÃÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç»Ö¤ò¶»¤Ë³¤¤òÅÏ¤ë¹âÂ´Áª¼ê¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢»þÂå¤ÎÎ®¤ì¡£¤â¤¦»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]