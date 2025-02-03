¡Úºâ³¦¾Þ¡¦·Ð±Ä¼Ô¾Þ Â£Äè¼°¤«¤é¡Û¡¡¡í º®ÆÙ¤ÎÃæ¡¢¡Ö»Ö¡×¤È¡Ö³Ð¸ç¡×¤ò»ý¤Ã¤Æ¿Ê¤à¥êー¥Àー¤¿¤Á ¡í
1·î8Æü¡¢ËÜ»ï¹±Îã¤ÎÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡Øºâ³¦¾Þ¡¦·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡ÙÂ£Äè¼°¤¬¡¢Åìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¤Î¥Ñ¥ì¥¹¥Û¥Æ¥ëÅìµþ¡Ö°ª¤Î´Ö¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Î¹²¤¿¤À¤·¤¤Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Øºâ³¦¾Þ¡Ù¤Î¾®ÎÓ·ò¡¦ÆüËÜ¾¦¹©²ñµÄ½ê²ñÆ¬¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢7Ì¾¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤è¤¦¤È¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï»º¶È³¦¤òÃæ¿´¤ËÁ´¹ñ¤«¤éÌó1000Ì¾¤ÎÊý¡¹¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Øºâ³¦¾Þ¡Ù¤Ï69²óÌÜ¡¢¡Ø·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡Ù¤Ï67²óÌÜ¡£¡Øºâ³¦¾Þ¡Ù¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤·¤¿·ÐºÑ¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¡£¡Ø·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡Ù¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ë¸²Ãø¤Ê¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¡¢¿Íºà¶µ°é¤Ê¤É¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ËÜ»ï¼ç´´¤Çºâ³¦¸¦µæ½ê¼ÒÄ¹¤ÎÂ¼ÅÄ¤è¤ê¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ø¾ÞÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£ ¡Ö1·î20Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÇÊ¬ÃÇ¡¦ÂÐÎ©¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ÎÍ×µá¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¶¦À¸¤Î»×ÁÛ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ô¤ò"¤Ä¤Ê¤°"¤³¤È¤¬·ÐºÑ¿Í¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Øºâ³¦¡Ù»ï¤Ï»Ö¤¢¤ë·ÐºÑ¿Í¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Î²ÖÂ«¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥¿ー¤Ï¡¢2025¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ½粼°¦¤µ¤ó¤¬¤Ä¤È¤á¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¾®ÎÓ»á¤Ë²ÖÂ«¤ò¼øÍ¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¡Øºâ³¦¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌîËÜ¹°Ê¸¡¦ÅìµÞ²ñÄ¹¤¬½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ÈÊ»¤»¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§Ç°¤·¤¿¡£
https://youtu.be/Zb1hIJkjJ3s
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡Øºâ³¦¾Þ¡Ù¤Ï69²óÌÜ¡¢¡Ø·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡Ù¤Ï67²óÌÜ¡£¡Øºâ³¦¾Þ¡Ù¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ë¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¹¤¯ÆüËÜ·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤·¤¿·ÐºÑ¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¡£¡Ø·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡Ù¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤Ë¸²Ãø¤Ê¶ÈÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¡¢¿Íºà¶µ°é¤Ê¤É¤ÇÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢ËÜ»ï¼ç´´¤Çºâ³¦¸¦µæ½ê¼ÒÄ¹¤ÎÂ¼ÅÄ¤è¤ê¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ø¾ÞÍýÍ³¤òÀâÌÀ¡£ ¡Ö1·î20Æü¤«¤éÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬½¢Ç¤¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢À¤³¦¤ÇÊ¬ÃÇ¡¦ÂÐÎ©¤¬¤¢¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤ÎÍ×µá¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤Ï¶¦À¸¤Î»×ÁÛ¤¬¤¢¤ê¡¢Â¾¼Ô¤ò"¤Ä¤Ê¤°"¤³¤È¤¬·ÐºÑ¿Í¤ÎÌò³ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡Øºâ³¦¡Ù»ï¤Ï»Ö¤¢¤ë·ÐºÑ¿Í¤È¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯ÅÙ¤Î²ÖÂ«¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥¿ー¤Ï¡¢2025¥ß¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇ½粼°¦¤µ¤ó¤¬¤Ä¤È¤á¡¢¼õ¾Þ¼Ô¤òÂåÉ½¤·¤Æ¾®ÎÓ»á¤Ë²ÖÂ«¤ò¼øÍ¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯ÅÙ¤Î¡Øºâ³¦¾Þ¡Ù¼õ¾Þ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÌîËÜ¹°Ê¸¡¦ÅìµÞ²ñÄ¹¤¬½Ë¼¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£¼õ¾Þ¼Ô¤Î¸ùÀÓ¤ò¾Î¤¨¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë³èÌö¤ÈÊ»¤»¤ÆÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤òµ§Ç°¤·¤¿¡£
https://youtu.be/Zb1hIJkjJ3s